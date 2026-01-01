Nasaďte GoatCounter jedním kliknutím.
Lehká webová analytika s důrazem na soukromí, která zobrazuje zobrazení stránek a přehledy o návštěvnících bez sledování osobních údajů nebo používání souborů cookie.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem GoatCounter vytvořit
GoatCounter je jednoduchá, open-source platforma pro webovou analytiku navržená pro vývojáře, kteří chtějí smysluplná data o zobrazení stránek bez nákladů na soukromí spojených se sledovacími soubory cookie nebo shromažďováním osobních údajů. Počítá zobrazení stránek, odkazy, prohlížeče, země a velikosti obrazovek — nic víc. Nejsou potřeba žádné bannery se souhlasem.
Na rozdíl od robustních analytických platforem, které vyžadují více služeb, běží GoatCounter jako jediný kontejner s vestavěnou databází SQLite. Vlastní hosting na vašem VPS udržuje všechna data návštěvníků pod vaší kontrolou, plně izolovaná od analytických sítí třetích stran.
Hlavní funkce GoatCounter
Soubory cookie nejsou potřeba
Sleduje zobrazení stránek bez souborů cookie nebo trvalých identifikátorů, takže není nutný žádný banner se souhlasem podle GDPR nebo PECR.
Lehký samostatný kontejner
Běží jako jediný binární soubor Go s vestavěnou databází SQLite – žádná samostatná databázová služba ani složitá infrastruktura.
Sledování odkazů a zdrojů
Ukazuje, které weby, vyhledávače a kampaně přivádějí návštěvnost na vaše stránky, aniž by odhalily identitu návštěvníka.
Možnost veřejných statistik
Volitelně můžete svůj analytický panel zpřístupnit veřejnosti, aby čtenáři mohli vidět statistiky webu, aniž by potřebovali účet.
Sledovací skript a API
Vložte malý JavaScriptový úryvek nebo použijte REST API pro počítání zobrazení stránek z jakékékoli stránky, SPA nebo backendové služby.
Proč provozovat GoatCounter u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.