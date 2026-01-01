Implementujte Judge0 CE jedním kliknutím.
Open-source API pro spouštění kódu, které kompiluje a spouští odeslané kódy ve více než 60 programovacích jazycích uvnitř izolovaného sandboxu.
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Co všechno můžete s produktem Judge0 CE vytvořit
Judge0 CE je open-source online judge systém, který nabízí jednoduché HTTP JSON API pro kompilaci a spouštění zdrojového kódu ve více než 60 programovacích jazycích, včetně C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust a Ruby. Každé odevzdání je zkompilováno a spuštěno uvnitř plně izolovaného sandboxu s omezenými zdroji pomocí jmenných prostorů jádra Linuxu a cgroups, čímž se zabraňuje nekontrolovatelným procesům, vyčerpání paměti nebo únikům ze souborového systému.
Vlastní hostování Judge0 vám umožňuje vytvářet platformy pro hodnocení kódu, systémy pro soutěžní programování nebo vzdělávací nástroje, aniž byste se museli spoléhat na externí spouštěcí služby. Vlastníte API, řídíte omezení rychlosti a uchováváte všechna data odevzdání na svém vlastním VPS. Edice CE je zdarma a má licenci MIT, bez poplatků za spuštění, bez ohledu na objem.
Hlavní funkce Judge0 CE
Podpora pro 60+ jazyků
Spouštějte odevzdání v C, C++, Javě, Pythonu, JavaScriptu, Go, Rustu, Ruby a desítkách dalších — vše zpracováno jediným jednotným koncovým bodem API.
Izolované spuštění v sandboxu
Každé odeslání běží v sandboxu na úrovni jádra s přísnými limity na čas CPU, paměť a procesy, což zabraňuje rušení mezi souběžnými spuštěními.
Jednoduchá HTTP JSON API
Vytvořte odeslání se zdrojovým kódem a ID jazyka prostřednictvím jediného požadavku POST a dotazujte se nebo synchronně čekejte na verdikt, výstup a statistiky běhu.
Autentizace a autorizace
Chraňte API pomocí konfigurovatelných hlaviček tokenů pro ověřování a autorizaci, umožňujícími řízený přístup pouze pro důvěryhodné klienty.
Asynchronní fond pracovníků
Samostatný proces workeru vyprázdňuje frontu provádění z Redis, takže server API zůstává responzivní při vysokém zatížení odesíláním.
Integrované omezení rychlosti
Omezení rychlosti na klienta lze nakonfigurovat tak, aby se zabránilo jednomu volajícímu saturovat fond provádění na sdíleném nasazení.
Proč provozovat Judge0 CE u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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