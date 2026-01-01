Implementujte Zulip jedním kliknutím.
Open-source platforma pro týmový chat s organizovaným vláknem témat, vytvořená pro soustředěnou a asynchronní týmovou komunikaci.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Zulip vytvořit
Zulip je výkonná open-source platforma pro týmový chat, která organizuje každou konverzaci do témat v rámci kanálů, čímž se zásadně liší od nástrojů s plochými kanály. Namísto nerozlišeného proudu zpráv patří každá konverzace k pojmenovanému tématu — což umožňuje členům týmu selektivně dohánět zmeškané, odpovídat asynchronně a nacházet minulá rozhodnutí bez nekonečného posouvání.
Vlastní hostování Zulipu na vlastním VPS dává vašemu týmu plnou kontrolu nad komunikačními daty, historií zpráv a integracemi. Zulip podporuje více než 100 integrací s vývojovými a produktivními nástroji a dodává nativní mobilní a desktopové aplikace pro všechny hlavní platformy.
Hlavní funkce Zulip
Tématická vlákna
Každá zpráva patří k pojmenovanému tématu uvnitř kanálu, což udržuje konverzace organizované a snadno sledovatelné i ve vysoce vytížených týmech.
Výkonné plnotextové vyhledávání
Prohledávejte celou historii zpráv, včetně souborů a odkazů, abyste okamžitě našli jakoukoli minulou konverzaci nebo rozhodnutí.
100+ integrací
Nativní integrace s GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry a dalšími přenášejí kontext přímo do vašich týmových kanálů.
Nativní aplikace
Mobilní aplikace pro iOS a Android a desktopové aplikace pro Windows, macOS a Linux udrží váš tým ve spojení na všech zařízeních.
Klávesnicový pracovní postup
Komplexní klávesové zkratky a nerušivé rozhraní umožňují pokročilým uživatelům procházet a odpovídat na zprávy zcela bez myši.
Proč provozovat Zulip u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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