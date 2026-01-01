Implementujte pycsw jedním kliknutím.
OGC-certifikovaný katalogový server, který publikuje a objevuje geoprostorová metadata prostřednictvím otevřených standardů.
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Co všechno můžete s produktem pycsw vytvořit
pycsw je server OGC Catalogue Service for the Web (CSW) s otevřeným zdrojovým kódem, napsaný v Pythonu a používaný národními infrastrukturami prostorových dat, výzkumnými institucemi a geoportály k publikování geoprostorových metadat. Jedná se o referenční implementaci OGC, plně v souladu s CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH a SRU, což umožňuje ostatním katalogům a klientům spolupracovat bez vlastních adaptérů.
Vlastní hostování pycsw na vašem VPS vám dává plné vlastnictví indexu metadat, který je základem vašeho portálu prostorových dat, bez nutnosti spoléhat se na katalogovou službu třetí strany. Šablona se dodává předkonfigurovaná s úložištěm SQLite pro rychlý start a lze ji překonfigurovat pro nasazení založená na PostgreSQL nebo PostGIS pro rozsáhlá nasazení.
Hlavní funkce pycsw
OGC certifikovaný server
Spusťte referenční implementaci OGC v souladu s CSW 2.0.2, CSW 3.0 a OGC API – Records ihned po vybalení.
Více katalogových API
Zpřístupněte stejné úložiště metadat prostřednictvím CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH a SRU pro širokou kompatibilitu s klienty.
Podpora INSPIRE a ISO
Publikujte záznamy ISO 19115 / 19139 a povolte profil INSPIRE pro splnění požadavků evropské směrnice o prostorových datech.
Federované vyhledávání
Konfigurujte distribuované vyhledávání napříč vzdálenými katalogy CSW tak, aby jeden dotaz dosáhl vašich záznamů a federovaných protějšků najednou.
Flexibilní úložiště
Začněte s přibaleným úložištěm SQLite a přepněte na PostgreSQL, PostGIS nebo jiné podporované backendy s rostoucím objemem vašich záznamů.
Ekosystém Python
Rozšiřte chování pomocí pluginů pycsw a integrujte s širším ekosystémem geopythonu, včetně pygeoapi, OWSLib a GeoNode.
Proč provozovat pycsw u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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