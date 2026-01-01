Implementujte Documenso s instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro podepisování dokumentů pro právně závazné digitální podpisy s plným vlastnictvím dat.
Vyberte si VPS balíček pro Documenso
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Documenso vytvořit
Documenso je open-source alternativa k DocuSignu, vytvořená pro organizace, které potřebují bezpečné, právně závazné digitální podpisy, aniž by se vzdaly kontroly nad citlivými dokumenty poskytovateli SaaS třetí strany. Podporuje pracovní postupy pro podepisování více stranami, šablony dokumentů a komplexní záznamy auditu, s čistým rozhraním vhodným pro právní, HR a finanční týmy.
Vlastní hostování Documenso na vašem VPS uchovává každý dokument, podpis a záznam auditu na vaší vlastní infrastruktuře. Nejsou zde žádné poplatky za dokument, žádná omezení úložiště uložená dodavatelem a žádné riziko úniku dat prostřednictvím sdílené platformy. Místní správa certifikátů a konfigurovatelné SMTP zajišťují, že proces podepisování zůstává zcela pod vaší kontrolou.
Hlavní funkce Documenso
Vícestranné podepisování
Směrujte dokumenty více podepisujícím v sekvenčním nebo paralelním pořadí a sledujte stav dokončení v reálném čase.
Komplexní auditní záznamy
Každá akce je zaznamenána s časovými razítky a IP adresami, čímž vzniká důkazní stopa nezbytná pro právní a compliance účely.
Dokumentové šablony
Uložte často používané struktury dokumentů jako šablony pro urychlení opakujících se procesů podepisování, jako jsou smlouvy a smlouvy o mlčenlivosti.
Lokální podepisování certifikátů
Dokumenty se podepisují pomocí lokálně spravovaného certifikátu, čímž celý kryptografický proces zůstává zcela ve vaší infrastruktuře.
E-mailová oznámení
Automatická připomenutí a aktualizace stavu informují všechny strany bez nutnosti ručního dohledu ze strany odesílatelů dokumentů.
Proč provozovat Documenso u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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