Nasaďte Swing Music jedním kliknutím.
Vlastní hudební streamovací server s rozhraním podobným Spotify pro vaši osobní audio sbírku, denní mixy, texty písní a podporou FLAC.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Swing Music vytvořit
Swing Music poskytuje vaší soukromé audio sbírce stejně kvalitní zážitek, jaký nabízejí streamovací služby – a to bez poplatků za předplatné, licenčních omezení nebo komprese zvuku. Automaticky skenuje vaše hudební složky, extrahuje metadata a organizuje vše podle interpreta, alba a žánru, a to s vyladěným webovým rozhraním, které zahrnuje obaly alb, zobrazení textů a personalizované denní mixy generované z vaší historie poslechu.
Self-hosting na vašem VPS vám poskytuje spolehlivý vzdálený přístup k vaší knihovně odkudkoli, aniž byste byli závislí na domácích rychlostech uploadu nebo dynamických IP adresách. Formáty FLAC a bezztrátové formáty se přehrávají nativně, takže kvalita vašeho zvuku není nikdy ohrožena, a víceuživatelské profily znamenají, že celá rodina může sdílet jednu knihovnu a zároveň si zachovat oddělené historie poslechu.
Hlavní funkce Swing Music
Bezztrátové streamování zvuku
Streamuje FLAC a další bezztrátové formáty nativně bez transkódování nebo komprese, čímž zachovává plnou kvalitu zvuku vašich nahrávek.
Denní mixy
Generuje personalizované playlisty z vaší historie poslechu, zobrazuje alba, která jste v poslední době neposlouchali, a udržuje vaši knihovnu aktuální.
Zobrazení textů
Zobrazuje synchronizované texty písní během přehrávání, abyste mohli sledovat, aniž byste museli přepínat na samostatnou aplikaci nebo kartu prohlížeče.
Scrobbling Last.fm
Automaticky zaznamenává každou skladbu, kterou přehrajete, na Last.fm, a udržuje tak vaše statistiky poslechů a hudební doporučení aktuální.
Víceuživatelské profily
Každý uživatel si udržuje svou historii poslechu, oblíbené a doporučení při sdílení stejné hudební knihovny na serveru.
Proč provozovat Swing Music u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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