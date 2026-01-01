Implementujte Grav jedním kliknutím.
Rychlý, moderní flat-file CMS, který se obejde bez databáze – vystačí si jen se soubory Markdown, šablonami Twig a ekosystémem pluginů.
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Co všechno můžete s produktem Grav vytvořit
Grav je moderní CMS typu flat-file, který veškerý obsah ukládá jako soubory Markdown v souborovém systému, čímž zcela eliminuje databázi. Postavený na PHP s Twig šablonami, poskytuje rychlé načítání stránek díky souborovému cachování, vestavěný admin panel pro netechnické editory a více než 300 doplňků pro formuláře, SEO, vyhledávání a vícejazyčný obsah.
Vlastní hostování Gravu na vašem VPS znamená, že zálohy jsou stejně jednoduché jako zkopírování složky, správa verzí je nativně řešena Gitem a neexistují žádné limity databázových připojení, starosti s laděním dotazů ani samostatné zálohovací úlohy — jen soubory a vaše aplikace běžící na hardwaru, který ovládáte.
Hlavní funkce Grav
Bez databáze
Veškerý obsah existuje jako soubory Markdown, čímž odpadá potřeba nastavení databáze, sdružování připojení nebo optimalizace dotazů pro typické zatížení webu.
Vestavěný administrátorský panel
Spravujte stránky, šablony, pluginy a uživatelské účty prostřednictvím propracovaného webového rozhraní, aniž byste se dotkli příkazového řádku nebo přímo upravovali soubory.
Bohatý ekosystém pluginů
Více než 300 pluginů pokrývá formuláře, vícejazyčnou podporu, vyhledávání, SEO, optimalizaci obrázků a další – nainstalujte je jedním kliknutím z administračního panelu.
Git-přátelský obsah
Souborová architektura umožňuje sledovat celý web – obsah, konfiguraci a kód – v Gitu pro automatizovaná nasazení a historii změn.
Twig šablonování
Vytvářejte plně přizpůsobené šablony pomocí šablonovacího enginu Twig s přístupem k výkonnému API pro obsah, systému taxonomie a mediálnímu pipeline.
Proč provozovat Grav u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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