Nasaďte MeshCentral jedním kliknutím.
Samoobslužná platforma pro vzdálené monitorování a správu stolních počítačů, serverů a zařízení IoT přes lokální síť nebo internet.
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Co všechno můžete s produktem MeshCentral vytvořit
MeshCentral je kompletní open-source platforma pro vzdálený monitoring a správu, která vám umožňuje převzít kontrolu nad vzdálenými plochami, spouštět shelly, přenášet soubory a kontrolovat telemetrii zařízení napříč počítači s Windows, macOS, Linux a FreeBSD z jediné webové konzole.
Lehké agenty běží na každém spravovaném zařízení a připojují se odchozím spojením k vašemu serveru MeshCentral, takže se k nim můžete dostat přes firewally a NAT bez VPN tunelů.
Vlastní hostování MeshCentral na vašem VPS vám poskytuje soukromou náhradu za TeamViewer nebo AnyDesk bez poplatků za uživatele, bez omezení šířky pásma a bez přístupu třetích stran k vašim vzdáleným relacím. Platforma je základní technologií za Tactical RMM a je nasazována IT firmami, MSP a domácími laboratořemi pro správu čehokoli od několika osobních zařízení až po tisíce zákaznických koncových bodů.
Hlavní funkce MeshCentral
Vzdálená plocha a shell
Ovládejte počítače s Windows, macOS, Linux a FreeBSD prostřednictvím rychlého webového rozhraní pro vzdálenou plochu, shell a přenos souborů – není nutná instalace klienta.
Lehký agent
Malí nativní agenti navazují odchozí spojení z každého zařízení, takže MeshCentral funguje přes firewally a NAT bez VPN tunelů nebo otevřených příchozích portů na spravovaných hostitelích.
Skupiny zařízení a zásady
Uspořádejte koncové body do síťových skupin s oprávněními na základě rolí, plánovanými úkoly a hromadnými akcemi, aby velké flotily zůstaly spravovatelné.
Dvoufaktorové ověřování
Vestavěné TOTP, WebAuthn a e-mailové 2FA udržují administrační konzoli v bezpečí, i když je vystavena veřejnému internetu.
Nahrávání relací a audit
Volitelné nahrávání relací vzdálené plochy a podrobný auditní protokol vám umožňují zkontrolovat každou akci provedenou každým administrátorem.
REST a WebSocket API
Komplexní API vám umožňují skriptovat správu zařízení, integrovat se s nástroji pro správu tiketů nebo stavět na platformě MeshCentral jako základu pro vlastní RMM.
Proč provozovat MeshCentral u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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