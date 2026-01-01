Sleva až 69 % na MeshCentral

Nasaďte MeshCentral jedním kliknutím.

Samoobslužná platforma pro vzdálené monitorování a správu stolních počítačů, serverů a zařízení IoT přes lokální síť nebo internet.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte MeshCentral jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem MeshCentral vytvořit

MeshCentral je kompletní open-source platforma pro vzdálený monitoring a správu, která vám umožňuje převzít kontrolu nad vzdálenými plochami, spouštět shelly, přenášet soubory a kontrolovat telemetrii zařízení napříč počítači s Windows, macOS, Linux a FreeBSD z jediné webové konzole.

Lehké agenty běží na každém spravovaném zařízení a připojují se odchozím spojením k vašemu serveru MeshCentral, takže se k nim můžete dostat přes firewally a NAT bez VPN tunelů.

Vlastní hostování MeshCentral na vašem VPS vám poskytuje soukromou náhradu za TeamViewer nebo AnyDesk bez poplatků za uživatele, bez omezení šířky pásma a bez přístupu třetích stran k vašim vzdáleným relacím. Platforma je základní technologií za Tactical RMM a je nasazována IT firmami, MSP a domácími laboratořemi pro správu čehokoli od několika osobních zařízení až po tisíce zákaznických koncových bodů.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce MeshCentral

Vzdálená plocha a shell

Ovládejte počítače s Windows, macOS, Linux a FreeBSD prostřednictvím rychlého webového rozhraní pro vzdálenou plochu, shell a přenos souborů – není nutná instalace klienta.

Lehký agent

Malí nativní agenti navazují odchozí spojení z každého zařízení, takže MeshCentral funguje přes firewally a NAT bez VPN tunelů nebo otevřených příchozích portů na spravovaných hostitelích.

Skupiny zařízení a zásady

Uspořádejte koncové body do síťových skupin s oprávněními na základě rolí, plánovanými úkoly a hromadnými akcemi, aby velké flotily zůstaly spravovatelné.

Dvoufaktorové ověřování

Vestavěné TOTP, WebAuthn a e-mailové 2FA udržují administrační konzoli v bezpečí, i když je vystavena veřejnému internetu.

Nahrávání relací a audit

Volitelné nahrávání relací vzdálené plochy a podrobný auditní protokol vám umožňují zkontrolovat každou akci provedenou každým administrátorem.

REST a WebSocket API

Komplexní API vám umožňují skriptovat správu zařízení, integrovat se s nástroji pro správu tiketů nebo stavět na platformě MeshCentral jako základu pro vlastní RMM.

Proč provozovat MeshCentral u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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