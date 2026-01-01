Implementujte Posterizarr instalací jedním kliknutím.
Automatický generátor plakátů pro Plex, Jellyfin a Emby, který získává a překrývá grafiku z TMDB, Fanart a TVDB.
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Co všechno můžete s produktem Posterizarr vytvořit
Posterizarr je open-source automatizační nástroj, který vytváří krásné, beznápisové plakáty, pozadí a titulní karty pro vaši knihovnu Plex, Jellyfin nebo Emby. Stahuje grafiku z Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex a IMDb, a poté aplikuje vaše vlastní překryvy, písma a pravidla pro text, takže každý film, pořad a sezóna vypadá konzistentně v celé knihovně.
Vlastní hostování Posterizarru na VPS mu poskytuje stabilní dostupnost a vyhrazenou šířku pásma potřebnou pro automatické generování grafiky pro velké množství položek napříč tisíci položkami. Zahrnuté webové uživatelské rozhraní vám umožňuje spravovat nastavení, sledovat průběh a spouštět úlohy z prohlížeče, zatímco integrace s Tautulli, Sonarr a Radarr zajišťují, že nová vydání vypadají uhlazeně, jakmile se objeví ve vaší knihovně.
Hlavní funkce Posterizarr
Plné webové UI
Spravujte nastavení, monitorujte aktivitu a spouštějte běhy plakátů z moderního rozhraní prohlížeče namísto ruční úpravy souborů JSON.
Plex, Jellyfin, Emby
Generuje grafiku pro všechny tři hlavní mediální servery a zapisuje soubory do struktury složek kompatibilní s Kometou pro přenositelnost.
Vícezdrojová grafika
Načítá obrázky z Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex a IMDb, takže každý titul najde zdrojové umělecké dílo ve vysokém rozlišení a bez textu.
Přizpůsobené překryvy a text
Použijte vlastní písma, barvy, přechody a pravidla pro text k vytvoření jednotného stylu plakátů napříč filmy, pořady a řadami.
Integrace Arr stacku
Spouštění probíhá automaticky z Tautulli, Sonarr a Radarr, takže nová vydání získají odpovídající plakáty, jakmile jsou přidána.
Zálohy a ruční aktiva
Vyhrazené svazky pro zálohy aktiv a ručně spravovaná grafika zajišťují bezpečnost vlastních plakátů při přestavbách a aktualizacích.
Proč provozovat Posterizarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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