Implementujte Dittofeed jedním kliknutím.
Open-source platforma pro zapojení zákazníků pro automatizované vícekanálové zasílání zpráv prostřednictvím e-mailu, SMS, Slacku a mobilních oznámení.
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Co všechno můžete s produktem Dittofeed vytvořit
Dittofeed je open-source alternativa k Braze a Iterable, vytvořená pro produktové a marketingové týmy, které potřebují plnou kontrolu nad komunikací se zákazníky bez poplatků za jednotlivé zprávy. Umožňuje vám navrhovat automatizované cesty spouštěné chováním uživatelů – onboardingové sekvence, kampaně pro opětovné zapojení, transakční upozornění a další – napříč e-mailem, SMS, WhatsAppem, Slackem a mobilními push notifikacemi.
Self-hosting Dittofeedu uchovává všechna data o událostech zákazníků, seznamy kontaktů a historii zpráv na vaší vlastní infrastruktuře. Vyhnete se poplatkům za uživatele a za zprávu, přičemž si zachováte možnost přímé integrace s vaším datovým skladem, připojit si vlastního poskytovatele e-mailů a splnit požadavky na rezidenci dat.
Hlavní funkce Dittofeed
Automatizace cesty
Vytvářejte vícekrokové toky zpráv spouštěné uživatelskými událostmi, časovými prodlevami nebo členstvím v segmentech pomocí vizuálního editoru s funkcí drag-and-drop.
Vícekanálové doručení
Posílejte zprávy prostřednictvím e-mailu, SMS, mobilních push oznámení, WhatsAppu a Slacku z jediné platformy, aniž byste museli spravovat samostatné poskytovatele pro každý kanál.
Behaviorální segmentace
Vytvářejte dynamické segmenty publika z uživatelských událostí a vlastností v reálném čase pro cílení na správné uživatele ve správný čas.
Knihovna šablon
Vytvářejte a verzujte šablony zpráv s bohatým editorem a poté je znovu použijte napříč několika cestami a kampaněmi.
Analytika doručení
Sledujte míru otevření, míru prokliků, konverze a chyby doručení pro každou cestu a kanál, abyste v průběhu času optimalizovali zasílání zpráv.
Proč provozovat Dittofeed u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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