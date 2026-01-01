Nasaďte Cross-seed jedním kliknutím.
Automatický nástroj pro křížové sdílení, který vyhledává odpovídající torrenty napříč soukromými trackery pro maximalizaci vašeho poměru sdílení.
Vyberte si VPS balíček pro Cross-seed
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Cross-seed vytvořit
Cross-seed je open-source automatizační nástroj navržený tak, aby pomohl uživatelům torrentů najít a přidat cross-seedy — torrenty, které existují na více soukromých trackerech, ale sdílejí identické soubory. Porovnáním vašich stávajících stahování s indexery, jako jsou Prowlarr nebo Jackett, identifikuje odpovídající vydání a automaticky je přidá do vašeho torrent klienta, což vám umožní seedovat na dalších trackerech bez opětovného stahování jakýchkoli dat.
Spuštění Cross-seedu na VPS zajišťuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, skenuje nové příležitosti pro cross-seed, kdykoli se objeví. Integruje se s populárními torrent klienty, včetně qBittorrent, Deluge a rTorrent, a podporuje porovnávání založené na datech, které funguje, i když se názvy vydání liší napříč trackery.
Hlavní funkce Cross-seed
Automatické křížové naplnění
Prohledá vaše stávající stažené soubory a najde odpovídající torrenty na jiných trackerech, abyste mohli více seedovat bez stahování čehokoli navíc.
Podpora více sledovačů
Připojuje se k Prowlarr nebo Jackett pro vyhledávání napříč desítkami soukromých a veřejných trackerů současně z jediné konfigurace.
Integrace torrent klienta
Funguje nativně s qBittorrent, Deluge, Transmission a rTorrent pro vložení cross-seed torrentů přímo do vašeho klienta.
Párování založené na datech
Porovnává torrenty podle obsahu a velikosti souboru spíše než jen podle názvů, zachytává cross-seedy, i když se názvy vydání mezi trackery liší.
Režim démona
Běží jako trvalá služba na pozadí, která monitoruje nové stahování a automaticky vyhledává příležitosti pro křížové sdílení v reálném čase.
Proč provozovat Cross-seed u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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