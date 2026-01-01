Nasaďte Mail-Archiver jednoklikovou instalací.
Platforma pro archivaci e-mailů s vlastním hostingem, která se připojuje k jakékoli schránce IMAP nebo Microsoft 365 a uchovává každou zprávu lokálně.
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Co všechno můžete s produktem Mail-Archiver vytvořit
Mail-Archiver je open-source platforma pro archivaci a vyhledávání e-mailů postavená na ASP.NET Core a PostgreSQL. Připojuje se k účtům IMAP a Microsoft 365 prostřednictvím rozhraní Graph API a automaticky synchronizuje e-maily podle konfigurovatelného plánu, takže máte vždy prohledávatelnou, lokální kopii každé zprávy a přílohy.
Vlastní hostování vašeho e-mailového archivu vám dává plnou kontrolu nad souladem s předpisy, auditními záznamy a dlouhodobým úložištěm – žádný přístup třetích stran ke cloudu, žádné poplatky za schránku a žádná závislost na zásadách uchovávání vašeho poskytovatele e-mailu. E-maily lze exportovat jako archivy .mbox nebo .eml, obnovit do jakékoli schránky nebo je prohledávat během několika sekund napříč lety historie.
Hlavní funkce Mail-Archiver
Synchronizace IMAP a M365
Automaticky archivuje e-maily z jakékoli schránky IMAP nebo Microsoft 365 podle konfigurovatelného plánu a udržuje vaši lokální kopii vždy aktuální.
Plnotextové vyhledávání
Prohledávejte všechny archivované e-maily a přílohy okamžitě, s filtry podle odesílatele, rozsahu dat a poštovní schránky.
Export a obnova
Exportujte celé poštovní schránky jako soubory .mbox nebo komprimované soubory .eml, nebo obnovte vybrané e-maily zpět do libovolné cílové poštovní schránky.
Víceuživatelský přístup
Spravujte více uživatelů s rolemi Administrátora, Správce a Standardního uživatele, každá s oprávněními na úrovni účtu a kompletním protokolem přístupů.
Zásady uchovávání
Automaticky odstranit e-maily ze zdrojového poštovního serveru po nastaveném počtu dní při zachování místního archivu v neporušeném stavu.
Import MBox a EML
Importujte stávající archivy .mbox nebo .eml o velikosti až 10 GB pro migraci z jiných e-mailových klientů nebo archivních nástrojů.
Proč provozovat Mail-Archiver u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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