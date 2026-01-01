Implementujte OpenProject jedním kliknutím.
Open-source platforma pro řízení projektů zahrnující sledování úkolů, Ganttovo plánování, agilní nástěnky a sledování času v jedné samohostitelné aplikaci.
Vyberte si VPS balíček pro OpenProject
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpenProject vytvořit
OpenProject je open-source platforma pro správu projektů, která týmům nabízí self-hosted alternativu k Jira, Asana a Basecamp. Pokrývá celý životní cyklus projektu — od sledování úkolů a chyb přes plánování časových os Gantt, agilní nástěnky (Scrum a Kanban) až po vestavěné sledování času — v jediné aplikaci. Na rozdíl od SaaS nástrojů, self-hosting udržuje veškerá projektová data, časové osy a týmovou komunikaci ve vaší vlastní infrastruktuře.
Týmy v organizacích zabývajících se vývojem softwaru, strojírenstvím, státní správou a stavebnictvím používají OpenProject ke správě komplexních projektů s více týmy a s přísnými požadavky na suverenitu dat. Tato šablona nasazuje OpenProject s dedikovanými webovými službami, službami pro background worker a PostgreSQL, a to podle doporučené produkční architektury.
Hlavní funkce OpenProject
Sledování pracovního balíčku
Vytvářejte a spravujte úkoly, chyby, uživatelské příběhy a milníky s bohatými metadaty, hierarchiemi a vztahy mezi položkami.
Plánování Ganttova diagramu
Plánujte práci v čase s interaktivními Ganttovými diagramy, závislostmi a sledováním milníků pro vícefázové projekty.
Agilní nástěnky
Spravujte Scrum sprinty nebo Kanban pracovní postupy pomocí drag-and-drop nástěnek, správy backlogu a sledování rychlosti.
Sledování času a nákladů
Zaznamenávejte čas k pracovním balíčkům, nastavujte rozpočty a generujte zprávy o nákladech, abyste udrželi projekty v plánu a v rámci rozpočtu.
Integrace GitHubu a GitLabu
Propojte žádosti o sloučení a commity přímo s pracovními balíčky, což dává vývojářům a projektovým manažerům jednotný přehled o průběhu.
Proč provozovat OpenProject u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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