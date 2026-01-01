Implementujte Centrifugo s instalací na jedno kliknutí.
Škálovatelný server pro zasílání zpráv v reálném čase pro vytváření živých aplikací s WebSocketem a pub/sub zasíláním zpráv.
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Co všechno můžete s produktem Centrifugo vytvořit
Centrifugo je open-source, jazykově nezávislý server pro zasílání zpráv v reálném čase, který doručuje okamžité zprávy připojeným uživatelům prostřednictvím WebSocketu, HTTP-streamingu, Server-Sent Events, WebTransportu a gRPC. Jakýkoli backend — bez ohledu na jazyk nebo framework — může publikovat zprávy prostřednictvím jednoduchého HTTP nebo gRPC API, což usnadňuje přidání funkcí v reálném čase do stávajících aplikací bez jejich přepisování.
Vlastní hostování Centrifuga na vašem VPS eliminuje poplatky za zprávu a za připojení účtované komerčními službami v reálném čase, jako jsou Pusher nebo Ably, a zároveň vám dává plnou kontrolu nad škálováním, směrováním dat a konfigurací zabezpečení.
Hlavní funkce Centrifugo
Jazykově agnostická integrace
Jakýkoli backend může publikovat zprávy prostřednictvím jednoduchého HTTP nebo gRPC API, takže můžete přidat funkce v reálném čase, aniž byste měnili svůj stávající technologický stack.
Historie zpráv a obnova
Ukládá nedávné zprávy na kanál a automaticky přehrává zmeškané události znovu připojujícím se klientům, čímž zabraňuje ztrátě dat během krátkých odpojení.
Horizontální škálovatelnost
Engine s podporou Redis vám umožňuje provozovat více uzlů Centrifugo a zpracovávat miliony souběžných připojení s rostoucí uživatelskou základnou.
Sledování přítomnosti
Sleduje, kteří uživatelé jsou online v každém kanálu, a vysílá události připojení/odpojení, což umožňuje funkce jako jsou indikátory psaní a seznamy aktivních uživatelů.
Vestavěný administrátorský panel
Monitorujte připojení, kanály a tok zpráv v reálném čase prostřednictvím webového administrátorského UI bez nutnosti nastavení samostatných nástrojů pro pozorovatelnost.
Proč provozovat Centrifugo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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