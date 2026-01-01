Implementujte Yopass jedním kliknutím.
Šifrovaná služba pro sdílení hesel a citlivých dat prostřednictvím samozničitelných jednorázových odkazů.
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Co všechno můžete s produktem Yopass vytvořit
Yopass je open-source služba pro šifrované sdílení důvěrných informací, která vám umožňuje bezpečně sdílet hesla, tokeny a citlivé soubory, aniž byste je zanechávali v e-mailových konverzacích, chatových protokolech nebo tiketech podpory. Důvěrné informace jsou šifrovány v prohlížeči pomocí OpenPGP před odesláním na server — dešifrovací klíč se nikdy nedostane na server, takže ani hostitel nemůže číst vaše důvěrné informace. Každá důvěrná informace získá unikátní jednorázovou URL adresu, která se automaticky zničí po zobrazení nebo po uplynutí konfigurovatelné doby platnosti.
Vlastní hosting Yopassu na vašem VPS poskytuje vaší organizaci soukromý, auditovatelný kanál pro sdílení přihlašovacích údajů a citlivých konfiguračních dat. Nejsou zde žádné účty ke správě, žádné sledování a žádné ukládání v nešifrované podobě — jen čisté rozhraní pro bezpečné sdílení důvěrných informací v rámci týmů nebo s externími stranami.
Hlavní funkce Yopass
Koncové šifrování
Citlivá data jsou šifrována v prohlížeči pomocí OpenPGP před přenosem, čímž je zajištěno, že server nikdy nemá přístup k nešifrovaným datům.
Jednorázové odkazy
Každé tajemství generuje unikátní URL, která je trvale zničena po prvním zobrazení, čímž se zabrání neoprávněnému opětovnému přístupu.
Konfigurovatelná platnost
Nastavte, aby tajné údaje automaticky vypršely po hodinách, dnech nebo týdnech, aby zapomenuté odkazy nebylo možné použít k načtení zastaralých citlivých dat.
Vlastní ochrana heslem
Přidejte volitelnou heslovou frázi k tajemství pro další vrstvu ochrany nad rámec samotného jednorázového odkazu.
Sdílení souborů
Nahrajte a sdílejte šifrované soubory spolu s textovými tajemstvími, s proudovým šifrováním zajišťujícím kompletní soukromí obsahu souborů.
Účty nejsou potřeba
Příjemci přistupují k citlivým údajům prostřednictvím přímého odkazu bez nutnosti přihlášení, což usnadňuje sdílení přihlašovacích údajů s externími dodavateli nebo klienty.
Proč provozovat Yopass u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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