Nasaďte Pterodactyl jedním kliknutím.
Open-source správní panel herních serverů s izolací Dockeru, konzolí v reálném čase a podporou pro stovky her.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Pterodactyl vytvořit
Pterodactyl je přední open-source panel pro správu herních serverů, kterému důvěřují poskytovatelé hostingu a herní komunity po celém světě. Každý herní server běží ve vlastním kontejneru Docker, což zabraňuje konfliktům zdrojů a brání kompromitovanému serveru ovlivnit ostatní na stejném stroji. Moderní rozhraní založené na Reactu poskytuje vlastníkům serverů přístup ke konzoli v reálném čase, správu souborů, plánování záloh a monitorování zdrojů.
Vlastní hostování Pterodactylu eliminuje poplatky za server účtované spravovanými hostingovými platformami a dává administrátorům plnou kontrolu nad brandingem, integracemi ověřování a vlastními eggs pro nepodporované hry. Toto nasazení zahrnuje Panel s MariaDB a Redis – Wings musí být nainstalovány samostatně na uzlech, kde budou spuštěny herní servery.
Hlavní funkce Pterodactyl
Docker izolace
Každý herní server běží ve svém vlastním kontejneru, což zabraňuje konfliktům zdrojů a udržuje hostitelský systém v bezpečí, i když je server kompromitován.
Realtimová konzole
Websocketem poháněná webová konzole poskytuje hráčům a administrátorům živý přístup k výstupu serveru a příkazům přímo z prohlížeče.
Automatizované zálohy
Vestavěné plánování záloh ukládá snímky serveru do úložiště kompatibilního s S3, chránící data herního světa bez ručního zásahu.
Víceuzlové škálování
Spravujte herní servery rozprostřené napříč několika fyzickými stroji z jednoho panelu a škálujte kapacitu přidáváním uzlů Wings s rostoucí poptávkou.
Komunitní vejce
Stovky komunitních konfigurací podporují Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike a další – jakoukoli podporovanou hru nasadíte během několika sekund.
Proč provozovat Pterodactyl u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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