Nasaďte LinkAce jedním kliknutím.
Samohostovaný archiv záložek s automatickým monitorováním odkazů, fulltextovým vyhledáváním a kompletním REST API.
Vyberte si VPS balíček pro LinkAce
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LinkAce vytvořit
LinkAce je open-source archiv záložek vytvořený pro lidi, kteří chtějí dlouhodobou, organizovanou správu každého odkazu, který shromáždí. Automaticky zachycuje názvy a popisy, monitoruje uložené URL adresy kvůli nefunkčním nebo přesunutým cílům a může předávat stránky Internetovému archivu, aby důležité zdroje zůstaly dostupné, i když původní web zmizí.
Vlastní hostování LinkAce na vašem vlastním VPS udržuje vaši historii čtení, výzkum a sdílené seznamy mimo sledovací nástroje třetích stran a proprietární služby záložek. Zahrnutá databáze MariaDB a cache Redis vám poskytují rychlou, soukromou znalostní bázi, kterou plně vlastníte, s prohlížečovými záložkami, RSS kanály a plným REST API pro integrace.
Hlavní funkce LinkAce
Automatizované monitorování odkazů
Plánované kontroly označí rozbité nebo přesunuté odkazy, aby váš archiv časem tiše neshnil.
Záloha Internet Archive
Odesílejte uložené URL adresy automaticky do Wayback Machine a uchovávejte čitelné kopie mizejících stránek.
Seznamy, štítky a vyhledávání
Uspořádejte záložky s vnořenými seznamy a štítky a poté rychle najděte cokoli pomocí pokročilého filtrovaného vyhledávání.
Plné REST API
Integrujte LinkAce s rozšířeními prohlížeče, mobilními klienty, Zapierem a vlastními skripty prostřednictvím plně zdokumentovaného API.
Veřejné a soukromé odkazy
Označte každou záložku jako soukromou, interní nebo veřejnou a sdílejte vybrané kolekce prostřednictvím vyhrazených RSS kanálů.
Import a export HTML
Importujte stávající záložky prohlížeče nebo exportujte svůj celý archiv kdykoli bez závislosti na dodavateli.
Proč provozovat LinkAce u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.