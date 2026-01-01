Implementujte Forgejo: Instalace jedním kliknutím.
Lehká self-hostovaná služba Git s plným webovým rozhraním, pull requesty, sledováním problémů a CI/CD pipeline.
Vyberte si VPS balíček pro Forgejo
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Forgejo vytvořit
Forgejo je komunitně řízená, self-hosted Git služba, která vznikla jako fork Gitea se silným zaměřením na transparentnost a posílení uživatelů. Poskytuje vše, co týmy potřebují pro hostování, spolupráci a správu softwarových projektů — od správy repozitářů a revize kódu po sledování problémů, wiki a vestavěné CI/CD akce — v lehkém, na zdroje nenáročném balíčku, který pohodlně běží na malém VPS.
Self-hosting vaší Git infrastruktury s Forgejo znamená úplné vlastnictví vašeho zdrojového kódu, žádnou závislost na platformách třetích stran a plný soulad s požadavky na umístění dat. Získáte funkce pro spolupráci na podnikové úrovni bez cen za uživatele nebo rizika změn zásad od externích poskytovatelů, které by vašemu týmu znemožnily přístup k jejich vlastním repozitářům.
Hlavní funkce Forgejo
Plný Git hosting
Hostujte repozitáře s přístupem SSH a HTTPS, ochranou větví a webovým prohlížečem rozdílů pro revizi kódu.
Žádosti o stažení a revize
Strukturovaný pracovní postup revize kódu s vloženými komentáři, požadavky na schválení a strategiemi slučování pro kontrolu kvality.
Sledování problémů
Vestavěný sledovač problémů se štítky, milníky a projektovými nástěnkami pro správu práce společně s kódem, ke kterému se vztahuje.
Vestavěné CI/CD akce
Automatizace kompatibilní s GitHub Actions umožňuje spouštět testy a nasazení přímo ve Forgejo bez externích CI služeb.
Registr balíčků
Hostujte obrazy Docker, balíčky NPM a další artefakty na stejné platformě jako váš zdrojový kód pro jednotný dodavatelský řetězec.
Podpora federace
Federace založená na ActivityPub umožňuje spolupráci napříč instancemi a snižuje závislost na jakémkoli jediném centralizovaném poskytovateli hostingu.
Proč provozovat Forgejo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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