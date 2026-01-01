Implementujte Listmonk s instalací na jedno kliknutí.
Vysoce výkonný nástroj s vlastní správou pro newslettery a mailing listy, určený pro miliony odběratelů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Listmonk vytvořit
Listmonk je rychlá open-source platforma pro newslettery a správu e-mailových seznamů, vyvinutá v jazyce Go pro maximální efektivitu. Zpracovává miliony odběratelů s minimální spotřebou zdrojů, podporuje pokročilou segmentaci, personalizaci a analýzu kampaní a funguje s jakýmkoli poskytovatelem SMTP. Přehledné administrátorské rozhraní usnadňuje správu seznamů a odesílání kampaní bez zbytečné složitosti, která je typická pro podnikové marketingové nástroje.
Samohosting Listmonku eliminuje poplatky za SaaS účtované za e-mail nebo za odběratele, uchovává vaše data odběratelů zcela na vaší vlastní infrastruktuře a umožňuje vám nastavit rychlost odesílání a poskytovatele SMTP přesně podle požadavků vašeho pracovního postupu — bez omezení platformy nebo závislosti na dodavateli.
Hlavní funkce Listmonk
Segmentace předplatitelů
Vytvářejte cílené kampaně segmentováním odběratelů pomocí vlastních atributů a dynamických seznamů založených na dotazech.
Analytika kampaní
Sledujte míru otevření, prokliky, odrazy a odhlášení s podrobnými reporty pro každou kampaň.
Více poskytovatelů SMTP
Připojte jakéhokoli poskytovatele SMTP s převzetím služeb při selhání a omezením rychlosti pro každého poskytovatele pro maximalizaci doručitelnosti.
Systém šablon
Vytvářejte opakovaně použitelné e-mailové šablony ve formátu HTML a prostého textu s nahrazováním proměnných pro personalizované kampaně.
REST API
Spravujte odběratele, seznamy a kampaně programově prostřednictvím komplexního REST API.
Nástroje pro ochranu soukromí a GDPR
Vestavěné nástroje pro správu odhlášení z odběru, zpracování nedoručených zpráv a export dat pro dodržování předpisů.
Proč provozovat Listmonk u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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