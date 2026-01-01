Implementujte Galaxy instalací jedním kliknutím.
Webová platforma s otevřeným zdrojovým kódem pro přístupné, reprodukovatelné bioinformatické analýzy a datově náročné vědecké pracovní postupy.
Vyberte si VPS balíček pro Galaxy
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Galaxy vytvořit
Galaxy je open-source webová platforma, která umožňuje výzkumníkům spouštět, sdílet a reprodukovat datově náročné biomedicínské analýzy, aniž by napsali jediný řádek kódu. Používána tisíci laboratoří po celém světě, sdružuje tisíce nástrojů příkazového řádku za jednotným rozhraním prohlížeče, aby vědci mohli vytvářet komplexní bioinformatické pipeline, sledovat každý parametr a o měsíce později znovu spustit přesně stejnou analýzu.
Vlastní hostování Galaxy na vašem vlastním VPS udržuje citlivá sekvenační data, kohorty pacientů a nepublikované pracovní postupy zcela pod vaší kontrolou, bez poplatků za jednotlivé úlohy a bez čekání ve frontě sdíleného serveru. Tato šablona dodává jediný kontejner vše v jednom s Galaxy, PostgreSQL a nginx předkonfigurovaný pro okamžité nasazení pro jednoho nájemce.
Hlavní funkce Galaxy
Reprodukovatelné pracovní postupy
Zaznamenávejte každý nástroj, parametr a verzi datové sady, aby bylo možné jakoukoli analýzu znovu spustit bit po bitu i po měsících či letech.
Vizuální editor pipeline
Sestavujte vícekrokové bioinformatické pipeline na plátně s funkcí drag-and-drop bez skriptování v Bash nebo Snakemake.
Tisíce nástrojů
Nainstalujte ověřené nástroje z Galaxy Tool Shed, pokrývající genomiku, proteomiku, metabolomiku, zobrazování a strojové učení.
Interaktivní zápisníky
Spusťte Jupyter, RStudio a další interaktivní prostředí přímo s vašimi historiemi a datovými sadami Galaxy.
Historie a sdílení
Organizujte každé spuštění analýzy ve verzované historii, kterou lze sdílet, publikovat nebo importovat spolupracovníky jedním kliknutím.
Conda řešení závislostí
Nástroje řeší své závislosti automaticky prostřednictvím Conda a BioContainers, čímž eliminují konflikty prostředí.
Proč provozovat Galaxy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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