Nasaďte Keila s instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro newslettery a e-mailový marketing vytvořená jako self-hosted alternativa k Mailchimp, Brevo a Sendinblue.
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Co všechno můžete s produktem Keila vytvořit
Keila je open-source platforma pro newslettery a e-mailový marketing, která vám umožňuje rozšiřovat, segmentovat a oslovovat svůj seznam odběratelů, aniž byste byli závislí na Mailchimp, Brevo nebo jiných komerčních SaaS řešeních. Vyvinutá v Elixiru a Phoenixu pro vysokou doručitelnost a souběžnou propustnost, nabízí přehledný editor s funkcí drag-and-drop, automatizované kampaně, A/B testování, segmentaci odběratelů a potvrzovací procesy s dvojitým přihlášením (double opt-in) — to vše s podporou vašeho vlastního poskytovatele SMTP, takže si zachováte plnou kontrolu nad reputací odesílání a kontaktními daty.
Vlastní hosting Keily na vašem VPS poskytuje newsletterům, nezávislým vydavatelům a malým podnikům neomezený počet odběratelů a neomezené odesílání bez cen za kontakt, které se bolestivě navyšují po překročení několika tisíc čtenářů. Připojte libovolného poskytovatele SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, svůj vlastní postfix — a mějte plnou kontrolu nad každým vztahem s odběratelem.
Hlavní funkce Keila
Drag-and-drop editor
Vizuální editor newsletterů s opakovaně použitelnými bloky, nahráváním obrázků a živým náhledem usnadňuje navrhování kampaní pro neprogramátory.
Segmentace odběratelů
Definujte segmenty na základě štítků předplatného, vlastních polí nebo vzorců aktivity a poté odešlete cílené kampaně konkrétním segmentům publika.
Dvojité potvrzení přihlášení
Vestavěný potvrzovací proces standardně vynucuje double opt-in, chrání reputaci odesílatele a zajišťuje dodržování předpisů CAN-SPAM a GDPR.
Použijte vlastní SMTP
Připojte libovolného poskytovatele SMTP – SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES nebo vlastní postfix – a spravujte si vlastní doručitelnost a reputaci odesílatele.
Analytika otevření a prokliků
Sledování otevření a prokliků v rámci kampaní, spolu s mírou odhlášení a hlášením o nedoručení, pomáhá postupem času zdokonalovat předměty a obsah.
API a webhooks
Plná integrace REST API a webhooků vám umožňuje automaticky synchronizovat odběratele z externích CRM, e-commerce platforem nebo registračních formulářů.
Proč provozovat Keila u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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