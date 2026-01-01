Nasaďte Ant Media Server CE jedním kliknutím.
Open-source mediální server umožňující streamování WebRTC, RTMP, SRT a HLS s odezvou pod sekundu a s integrovaným administrátorským panelem.
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Co všechno můžete s produktem Ant Media Server CE vytvořit
Ant Media Server Community Edition je open-source streamovací engine navržený pro živé video s ultra nízkou latencí. Přijímá vstup přes RTMP, SRT a WebRTC a doručuje streamy divákům prostřednictvím WebRTC (latence ~0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH a RTSP – vše z jednoho serveru. Vestavěný administrátorský panel vám umožňuje spravovat streamy, konfigurovat aplikace a monitorovat připojení bez externích nástrojů.
Vlastní hosting na vašem VPS znamená žádné poplatky za stream, žádná omezení platformami třetích stran a plné vlastnictví vašich dat o publiku. Ať už budujete telehealth platformu, e-learningovou učebnu, živou aukci nebo sportovní vysílání, Ant Media Server vám poskytuje produkčně připravený základ, který plně ovládáte.
Hlavní funkce Ant Media Server CE
Ultranízká latence WebRTC
Příjem a přehrávání streamů s koncovou latencí pod 0,5 sekundy přes WebRTC, umožňující interaktivní video zážitky v reálném čase.
Víceprotokolový příjem
Přijímejte živé streamy z OBS, FFmpeg, IP kamer a jakéhokoli zdroje kompatibilního s RTMP, SRT nebo WebRTC bez dodatečné konfigurace.
Doručení HLS a CMAF
Poskytujte streamy přes standardní HLS a CMAF LL-HLS, aby diváci na jakémkoli zařízení nebo CDN mohli sledovat bez pluginů.
Integrovaný administrátorský řídicí panel
Spravujte streamovací aplikace, kontrolujte živé relace a konfigurujte nastavení serveru prostřednictvím integrované webové konzole na portu 5080.
Nahrávání a VOD
Automaticky nahrávejte živé přenosy do formátu MP4 nebo HLS a poskytujte je jako obsah na vyžádání ze stejného serveru.
Proč provozovat Ant Media Server CE u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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