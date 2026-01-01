Nasaďte Hugo jedním kliknutím.
Nejrychlejší generátor statických stránek na světě pro vytváření dokumentačních webů, blogů a portfolií.
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Co všechno můžete s produktem Hugo vytvořit
Hugo je nejrychlejší generátor statických webových stránek na světě, napsaný v Go a schopný vytvářet kompletní webové stránky v milisekundách. Pohání dokumentační portály, marketingové weby, osobní blogy a firemní webové prezentace pro týmy od jednotlivých vývojářů po velké organizace jako Kubernetes, Netlify a Let's Encrypt.
Vlastní hostování Huga na vašem vlastním VPS vám poskytuje trvalé vývojové prostředí dostupné odkudkoli — ideální pro distribuované týmy, automatizované build pipeline a stagingová prostředí. Vaše struktura webu, konfigurace šablony a obsah jsou vždy dostupné přes SSH, aniž byste se spoléhali na jakoukoli hostingovou službu třetí strany.
Hlavní funkce Hugo
Milisekundové časy sestavení
Hugo vytváří i velké weby s tisíci stránek za méně než sekundu, což je dramaticky rychlejší než generátory založené na JavaScriptu.
Nulové závislosti
Hugo je dodáván jako jediný binární soubor bez závislostí za běhu, čímž se eliminují konflikty verzí a zjednodušují procesy nasazení.
Integrovaná pipeline aktiv
Nativní zpracování obrázků, sdružování JavaScriptu, kompilace Sass a podpora TailwindCSS bez dalších nástrojů pro sestavování.
Server živé aktualizace
Integrovaný vývojový server okamžitě odráží změny obsahu a designu, což urychluje iteraci při vývoji webu.
Vícejazyčná podpora
Nativní i18n s obsahem pro jednotlivé jazyky, URL adresami a menu usnadňuje vytváření vícejazyčných webů bez pluginů.
Proč provozovat Hugo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.