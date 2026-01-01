Nasazení MQTTX jedním kliknutím.
Prohlížečový klient MQTT 5.0 pro ladění brokerů a testování připojení IoT WebSocket bez lokální instalace.
Vyberte si VPS balíček pro MQTTX
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem MQTTX vytvořit
MQTTX Web je open-source klient MQTT 5.0 od EMQX, který běží zcela v prohlížeči, což umožňuje inženýrům připojit se k jakémukoli MQTT brokeru přes WebSocket, aby mohli během několika sekund kontrolovat témata, publikovat datové zprávy a ověřovat toky zpráv IoT. Na rozdíl od desktopové edice MQTTX Web nevyžaduje žádný instalátor — stačí otevřít nasazenou URL adresu a týmy mohou začít ladit brokery z jakéhokoli notebooku nebo tabletu.
Vlastní hostování MQTTX Web na vašem vlastním VPS umístí soukromého, vždy dostupného WebSocket klienta na URL adresu, kterou váš tým kontroluje, bez toho, aby koncový bod hostovaný třetí stranou zaznamenával vaše přihlašovací údaje k brokeru a bez závislosti na veřejné instanci emqx.io. Profily připojení jsou uloženy lokálně v každém prohlížeči, takže samotné nasazení je bezstavové a snadno se upgraduje.
Hlavní funkce MQTTX
Plná podpora MQTT 5.0
Otestujte každou funkci MQTT 5.0, včetně vlastností, kódů důvodů, sdílených odběrů a vzorů požadavek-odpověď, proti jakémukoli kompatibilnímu brokeru.
Konektivita WebSocket
Připojte se k MQTT brokerům přes WS a WSS přímo z prohlížeče, ideální pro ověřování IoT bran a webových klientů, kteří spoléhají na transport WebSocket.
Multi-broker pracovní prostor
Ukládejte a přepínejte mezi profily připojení pro produkční, stagingové a lokální brokery, aniž byste opustili záložku nebo pokaždé překonfigurovávali přihlašovací údaje.
Publikace a odběr témat
Odebírejte témata se zástupnými znaky, publikujte datové zprávy ve formátu JSON, prostého textu nebo Base64 a kontrolujte historii zpráv s metadaty QoS, retained a časového razítka.
Přístup bez instalace
Sdílejte nasazenou URL adresu se svým týmem, abyste poskytli každému inženýrovi klienta MQTT, aniž byste museli distribuovat desktopové binární soubory nebo spravovat verze balíčků.
Klientské úložiště dat
Nastavení připojení a historie zpráv zůstávají v prohlížeči prostřednictvím localStorage, takže server neuchovává žádné přihlašovací údaje brokera a zůstává bezstavový napříč upgrady.
Proč provozovat MQTTX u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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