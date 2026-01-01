Sleva až 69 % na MQTTX

Nasazení MQTTX jedním kliknutím.

Prohlížečový klient MQTT 5.0 pro ladění brokerů a testování připojení IoT WebSocket bez lokální instalace.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasazení MQTTX jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem MQTTX vytvořit

MQTTX Web je open-source klient MQTT 5.0 od EMQX, který běží zcela v prohlížeči, což umožňuje inženýrům připojit se k jakémukoli MQTT brokeru přes WebSocket, aby mohli během několika sekund kontrolovat témata, publikovat datové zprávy a ověřovat toky zpráv IoT. Na rozdíl od desktopové edice MQTTX Web nevyžaduje žádný instalátor — stačí otevřít nasazenou URL adresu a týmy mohou začít ladit brokery z jakéhokoli notebooku nebo tabletu.

Vlastní hostování MQTTX Web na vašem vlastním VPS umístí soukromého, vždy dostupného WebSocket klienta na URL adresu, kterou váš tým kontroluje, bez toho, aby koncový bod hostovaný třetí stranou zaznamenával vaše přihlašovací údaje k brokeru a bez závislosti na veřejné instanci emqx.io. Profily připojení jsou uloženy lokálně v každém prohlížeči, takže samotné nasazení je bezstavové a snadno se upgraduje.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce MQTTX

Plná podpora MQTT 5.0

Otestujte každou funkci MQTT 5.0, včetně vlastností, kódů důvodů, sdílených odběrů a vzorů požadavek-odpověď, proti jakémukoli kompatibilnímu brokeru.

Konektivita WebSocket

Připojte se k MQTT brokerům přes WS a WSS přímo z prohlížeče, ideální pro ověřování IoT bran a webových klientů, kteří spoléhají na transport WebSocket.

Multi-broker pracovní prostor

Ukládejte a přepínejte mezi profily připojení pro produkční, stagingové a lokální brokery, aniž byste opustili záložku nebo pokaždé překonfigurovávali přihlašovací údaje.

Publikace a odběr témat

Odebírejte témata se zástupnými znaky, publikujte datové zprávy ve formátu JSON, prostého textu nebo Base64 a kontrolujte historii zpráv s metadaty QoS, retained a časového razítka.

Přístup bez instalace

Sdílejte nasazenou URL adresu se svým týmem, abyste poskytli každému inženýrovi klienta MQTT, aniž byste museli distribuovat desktopové binární soubory nebo spravovat verze balíčků.

Klientské úložiště dat

Nastavení připojení a historie zpráv zůstávají v prohlížeči prostřednictvím localStorage, takže server neuchovává žádné přihlašovací údaje brokera a zůstává bezstavový napříč upgrady.

Proč provozovat MQTTX u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin
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