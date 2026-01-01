Implementujte Passbolt jedním kliknutím.
Open-source týmový správce hesel, navržený pro spolupráci, s koncovým šifrováním a soukromím zajištěným vlastním hostingem.
Vyberte si VPS balíček pro Passbolt
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Passbolt vytvořit
Passbolt je správce hesel s otevřeným zdrojovým kódem, vytvořený pro týmy, které potřebují bezpečně ukládat, sdílet a auditovat přihlašovací údaje. Každé heslo je šifrováno end-to-end pomocí OpenPGP, než opustí prohlížeč – server nikdy nevidí vaše tajné údaje v nešifrované podobě. Na rozdíl od univerzálních trezorů je Passbolt od základu navržen pro spolupráci: můžete sdílet jednotlivá hesla nebo celé složky s kolegy, aniž byste kdy odhalili podkladový klíč.
Vlastní hostování Passboltu na vašem vlastním VPS znamená, že vaše databáze přihlašovacích údajů se nikdy nedostane na server třetí strany. Kontrolujete šifrovací klíče, protokoly přístupu a zásady uchovávání dat – což je kritický požadavek pro týmy s povinnostmi v oblasti dodržování předpisů, jako jsou SOC 2, ISO 27001 nebo GDPR.
Hlavní funkce Passbolt
Koncové šifrování
Všechna hesla jsou šifrována pomocí OpenPGP v prohlížeči před odesláním na server, takže hostitel nikdy nemá přístup k nešifrovaným tajemstvím.
Granulární sdílení
Sdílejte jednotlivá hesla nebo složky s konkrétními uživateli nebo skupinami, s individuálními oprávněními pro čtení nebo zápis.
Úplný záznam auditu
Každý přístup, sdílení, kopírování a aktualizace je zaznamenána s časovou značkou a identitou uživatele, což bezpečnostním týmům poskytuje kompletní historii aktivity přihlašovacích údajů.
Rozšíření prohlížeče
Oficiální rozšíření pro Chrome a Firefox automaticky vyplňují přihlašovací údaje na odpovídajících webech přímo z trezoru, aniž by odhalovaly hesla ve schránce.
REST API a CLI
Plné REST API a oficiální nástroj CLI umožňují týmům DevOps integrovat Passbolt do skriptů pro zřizování, procesů CI/CD a pracovních postupů pro rotaci tajemství.
Proč provozovat Passbolt u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.