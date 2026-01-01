Implementujte PdfDing jednoklikovou instalací
Správce PDF s vlastním hostováním, s prohlížením v prohlížeči, anotacemi a synchronizací pozice čtení napříč zařízeními.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PdfDing vytvořit
PdfDing je samoobslužný správce a prohlížeč PDF, který si pamatuje vaši pozici při čtení napříč zařízeními, takže můžete začít číst na stolním počítači a pokračovat na telefonu, aniž byste ztratili místo. Soubory jsou organizovány do pracovních prostorů a kolekcí s víceúrovňovým označováním štítky, označováním hvězdičkou a archivací. Webový prohlížeč vám umožňuje anotovat, zvýrazňovat, přidávat text, kreslit a podepisovat dokumenty — přičemž všechny anotace jsou uloženy na straně serveru a synchronizovány napříč každým zařízením.
Samoobslužné hostování PdfDing na vašem vlastním VPS udržuje vaši knihovnu dokumentů soukromou: žádné soubory nahrané do cloudové služby, žádné analýzy využití a plná kontrola nad tím, kdo má přístup k vaší instanci. Volitelné jednotné přihlášení OIDC, dvoufaktorové ověřování a řízení přístupu na základě odkazu jej činí praktickým pro osobní použití i pro použití v malých týmech.
Hlavní funkce PdfDing
Synchronizace mezi zařízeními
Pozice čtení, poznámky a digitální podpisy se synchronizují napříč všemi zařízeními, takže nikdy neztratíte své místo při přepínání mezi stolním počítačem a mobilním zařízením.
Anotace a úpravy
Přidávejte text, zvýraznění, kresby a komentáře přímo v prohlížeči — bez nutnosti nástroje třetí strany — s anotacemi uloženými na straně serveru.
Kolekce a označování
Uspořádejte PDF do pracovních prostorů a kolekcí s víceúrovňovými štítky, označováním hvězdičkou a archivací pro strukturovanou osobní nebo týmovou knihovnu.
Digitální podpisy
Podepisujte dokumenty v prohlížeči a mějte podpisy synchronizované a zachované na všech svých zařízeních bez instalace jakéhokoli desktopového softwaru.
SSO a dvoufaktorové ověřování
Integrujte se s libovolným poskytovatelem OIDC pro jednotné přihlášení a zabezpečte účty dvoufaktorovým ověřováním pomocí hardwarového klíče TOTP nebo WebAuthn.
Odkazy ke sdílení
Generujte sdílecí odkazy s řízeným přístupem a QR kódy pro jednotlivé soubory PDF, což usnadňuje sdílení dokumentů, aniž byste udělili plný přístup k účtu.
Proč provozovat PdfDing u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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