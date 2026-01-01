Nasaďte Serge instalací na jedno kliknutí.
Samoobslužné chatovací rozhraní pro lokální spouštění modelů LLaMA a Alpaca prostřednictvím llama.cpp bez nákladů na API.
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Co všechno můžete s produktem Serge vytvořit
Serge je open-source chatovací rozhraní pro lokální spouštění jazykových modelů rodiny LLaMA prostřednictvím llama.cpp, s prvotřídní podporou pro Alpaca, Vicuna, GPT4All a další komunitní doladění. Sdružuje webové uživatelské rozhraní SvelteKit, backend FastAPI a registr modelů s podporou Redis do jednoho kontejneru, takže můžete stahovat modely GGUF, spravovat chatovací relace a ladit parametry inference, aniž byste museli propojovat více služeb.
Vlastní hostování Serge udržuje každý dotaz a odpověď na vašem vlastním VPS — žádné externí API, žádná telemetrie a žádné náklady za token. Inference pouze na CPU funguje ihned po vybalení, což z něj činí praktický způsob, jak provozovat soukromé LLM, aniž byste platili za cloudový čas GPU nebo se registrovali u externí služby AI.
Hlavní funkce Serge
Běží na CPU
llama.cpp umožňuje plně lokální inferenci bez GPU, takže můžete chatovat s kvantizovanými modely LLaMA na standardním VPS.
Integrovaný registr modelů
Stahujte a přepínejte mezi modely Alpaca, Vicuna, GPT4All a dalšími modely GGUF přímo z webového uživatelského rozhraní bez ručního kopírování souborů.
Laditelná inference
Upravte teplotu, top-k, top-p, délku kontextu a další parametry generování pro každý chat k ovládání stylu a kvality odpovědí.
Trvalá historie chatu
Konverzace a stažené váhy modelu jsou uloženy v Docker svazcích a přežijí restarty kontejnerů a aktualizace.
REST API zahrnuto
Backend FastAPI zpřístupňuje koncové body pro chat, modely a relace, abyste mohli integrovat Serge s vlastními skripty, boty nebo aplikacemi.
Žádné externí klíče API
Všechno běží v jednom kontejneru bez nutnosti účtu OpenAI, Anthropic nebo cloudového účtu – výzvy nikdy neopustí váš VPS.
Proč provozovat Serge u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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