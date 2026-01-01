Implementujte Kestra s instalací na jedno kliknutí.
Open-source platforma pro orchestraci pracovních postupů, která vám umožňuje vytvářet, plánovat a monitorovat datové pipeline a automatizační pracovní postupy pomocí vizuálního editoru.
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Co všechno můžete s produktem Kestra vytvořit
Kestra je open-source platforma pro orchestraci pracovních postupů řízená událostmi, vytvořená pro inženýry, kteří potřebují plánovat, spouštět a monitorovat komplexní pipeline, aniž by museli psát opakující se kód infrastruktury. Kombinuje deklarativní definici pracovního postupu založenou na YAML s vizuálním editorem v reálném čase, grafem živé topologie a přehráváním spuštění — díky čemuž je přístupná pro začátečníky a dostatečně výkonná pro velké týmy datových inženýrů.
Vlastní hostování Kestry na vašem VPS vám poskytuje neomezené pracovní postupy, plnou datovou suverenitu a možnost připojení k jakékékoli interní službě nebo databázi, aniž byste vystavovali přihlašovací údaje dodavateli SaaS. Vestavěná knihovna pluginů pokrývá více než 400 integrací ihned po vybalení.
Hlavní funkce Kestra
Vizuální editor pracovních postupů
Vytvářejte a upravujte pracovní postupy v topologickém zobrazení založeném na prohlížeči, které se vykresluje živě, jak píšete YAML – není potřeba žádný samostatný nástroj pro diagramy.
Událostmi řízené spouštěče
Spouštějte pracovní postupy podle plánu, webhooks, příchozích souborů, událostí front zpráv nebo změn v databázi s vestavěnými typy spouštěčů.
400+ pluginů
Připojte se k AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP API a desítkám databází, aniž byste museli psát kód konektoru.
Přehrání provedení
Znovu spustit jakékoli předchozí spuštění z jakéhokoli úkolu, zkontrolovat vstupy a výstupy v každém kroku a ladit selhání, aniž byste museli restartovat celou pipeline.
Paralelní provádění úloh
Spouštějte skupiny úloh paralelně nebo sekvenčně v rámci stejného pracovního postupu pro maximalizaci propustnosti a minimalizaci latence pipeline od začátku do konce.
Proč provozovat Kestra u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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