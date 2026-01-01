Implementujte Shiori s jednoklikovou instalací.
Samohostovaný správce záložek, který automaticky archivuje webové stránky offline, takže uložený obsah zůstane přístupný, i když původní zmizí.
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Co všechno můžete s produktem Shiori vytvořit
Shiori je správce záložek s vlastním hostováním, napsaný v Go a navržený jako alternativa k Pocket a Instapaper zaměřená na soukromí. Ukládá webové stránky jako offline archivy — takže vaše záložky zůstanou čitelné, i když zdroje přejdou do režimu offline, dostanou se za platební bránu nebo zcela zmizí. S více než 9 000 hvězdičkami na GitHubu se stal oblíbenou volbou pro výzkumníky, vývojáře a čtenáře dbající na soukromí, kteří si budují osobní znalostní báze.
Vlastní hostování Shiori na vašem VPS udržuje seznamy ke čtení a archivovaný obsah zcela soukromé, bez sledování třetími stranami nebo shromažďování dat. Na rozdíl od bezplatných cloudových služeb, které ukládají omezení úložiště a uchovávání dat, vám VPS hosting poskytuje neomezenou kapacitu a plnou kontrolu nad vaším archivem.
Hlavní funkce Shiori
Offline archivace stránek
Uloží místní kopii každé stránky uložené v záložkách, takže obsah zůstane čitelný, i když původní URL adresa bude nedostupná nebo se dostane za platební bránu.
Fulltextové vyhledávání
Prohledává všechny záložky a archivovaný obsah stránek, což umožňuje rychle najít konkrétní informace napříč tisíci uložených stránek.
Rozšíření prohlížeče
Uložení záložky jedním kliknutím z prohlížečů Chrome a Firefox, aniž byste opustili aktuální stránku, s archivem automaticky vytvořeným na pozadí.
Pocket import
Migruje stávající knihovny Pocket ve formátu záložek Netscape, zachovává značky a zajišťuje plynulý přechod k archivaci na vlastním hostingu.
REST API a CLI
Plné REST API a rozhraní příkazového řádku umožňují integraci s automatizačními skripty a vlastními nástroji mimo webové rozhraní.
Proč provozovat Shiori u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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