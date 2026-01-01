Implementujte Tdarr jedním kliknutím.
Automatizace distribuovaného transkódování médií, která používá FFmpeg a HandBrake k překódování a kontrole integrity celé vaší knihovny.
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Co všechno můžete s produktem Tdarr vytvořit
Tdarr je open-source distribuovaný systém pro překódování médií, navržený k automatizaci konverze, komprese a kontroly stavu video a audio knihoven ve velkém měřítku. Koordinuje centrální server s jedním nebo více pracovními uzly, z nichž každý paralelně spouští úlohy FFmpeg nebo HandBrake, takže velké knihovny jsou efektivně zpracovávány bez ručního zásahu.
Vlastní hostování Tdarr na vašem vlastním VPS vám dává úplnou kontrolu nad profily kódování, pipeline pluginů a nastavením hardwarové akcelerace. Protože překódování probíhá na vaší infrastruktuře, nejsou zde žádné poplatky za cloudové zpracování, žádná omezení velikosti souborů a žádná závislost na službách třetích stran — vaše média zůstávají soukromá a výpočetní výkon se škáluje s vaším VPS.
Hlavní funkce Tdarr
Pracovníci distribuovaných uzlů
Nasaďte více pracovních uzlů, které se připojují k centrálnímu serveru a distribuují úlohy transkódování mezi dostupné prostředky CPU a GPU pro rychlejší zpracování knihovny.
Systém plugin pipeline
Propojte komunitní nebo vlastní pluginy k vytváření podmíněných pracovních postupů — filtrujte podle kodeku, kontejneru, rozlišení nebo datového toku a automaticky aplikujte různé profily kódování.
Podpora FFmpeg a HandBrake
Přepínejte mezi FFmpeg a HandBrake podle úlohy, čímž získáte přístup k celé škále kodeků a předvoleb kódování, které každý nástroj podporuje, bez dodatečné konfigurace.
Kontrola stavu knihovny
Automaticky skenujte soubory kvůli poškození, nesprávným metadatům nebo chybějícím streamům a označte nebo překódujte problematické soubory, než způsobí problémy s přehráváním.
Přehled statistik v reálném čase
Monitorujte průběh překódování, úsporu místa, hloubku fronty a stav pracovníků z jediného webového uživatelského rozhraní, aniž byste potřebovali externí monitorovací nástroje.
Proč provozovat Tdarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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