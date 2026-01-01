Implementujte NZBGet s instalací na jedno kliknutí
Účinný stahovač binárních souborů z Usenetu napsaný v C++ s vyladěným webovým uživatelským rozhraním (UI) a širokým ekosystémem automatizace.
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Co všechno můžete s produktem NZBGet vytvořit
NZBGet je vysoce výkonný binární stahovač z Usenetu napsaný v C++, navržený pro maximální propustnost a minimální využití CPU a paměti. Stahuje soubory NZB ze serverů Usenetu, opravuje neúplné příspěvky pomocí PAR2, rozbaluje archivy RAR a předává finální soubory skriptům pro následné zpracování nebo aplikacím Arr – to vše z responzivního webového uživatelského rozhraní (UI), které běží prakticky na jakémkoli hardwaru.
Provozování NZBGet na vlastním VPS udržuje vaše stahování nepřetržitě v chodu na rychlé síti, aniž by zatěžovalo domácí počítač. Přirozeně se páruje se Sonarr, Radarr, Lidarr a dalšími automatizačními nástroji, které předávají NZB URL adresy prostřednictvím jeho REST API.
Hlavní funkce NZBGet
Špičková propustnost v oboru
Kódová základna v C++ plně využívá rychlá Usenet připojení s minimální režií CPU a paměti, čímž ponechává prostor pro další služby na stejném VPS.
Oprava a rozbalení PAR2
Automatické ověřování, oprava poškozených příspěvků a extrakce RAR/RAR5, takže dokončené stahování se objeví ve vaší knihovně připravené k použití.
Servarr-připravené REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a podobné nástroje předávají NZB přímo prostřednictvím dobře podporovaného JSON-RPC API.
Výkonné následné zpracování
Skripty háčků v každé fázi stahování vám umožňují spustit skenování knihovny médií, oznámení, překódování nebo jakýkoli vlastní pracovní postup podle kategorie.
Responzivní webové uživatelské rozhraní
Přehledné rozhraní prohlížeče se správou front, statistikami pro každý server a plným přístupem ke konfiguraci – funguje hladce na stolních počítačích a mobilních zařízeních.
Proč provozovat NZBGet u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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