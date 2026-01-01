Sleva až 69 % na NZBGet

Implementujte NZBGet s instalací na jedno kliknutí

Účinný stahovač binárních souborů z Usenetu napsaný v C++ s vyladěným webovým uživatelským rozhraním (UI) a širokým ekosystémem automatizace.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte NZBGet s instalací na jedno kliknutí

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem NZBGet vytvořit

NZBGet je vysoce výkonný binární stahovač z Usenetu napsaný v C++, navržený pro maximální propustnost a minimální využití CPU a paměti. Stahuje soubory NZB ze serverů Usenetu, opravuje neúplné příspěvky pomocí PAR2, rozbaluje archivy RAR a předává finální soubory skriptům pro následné zpracování nebo aplikacím Arr – to vše z responzivního webového uživatelského rozhraní (UI), které běží prakticky na jakémkoli hardwaru.

Provozování NZBGet na vlastním VPS udržuje vaše stahování nepřetržitě v chodu na rychlé síti, aniž by zatěžovalo domácí počítač. Přirozeně se páruje se Sonarr, Radarr, Lidarr a dalšími automatizačními nástroji, které předávají NZB URL adresy prostřednictvím jeho REST API.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce NZBGet

Špičková propustnost v oboru

Kódová základna v C++ plně využívá rychlá Usenet připojení s minimální režií CPU a paměti, čímž ponechává prostor pro další služby na stejném VPS.

Oprava a rozbalení PAR2

Automatické ověřování, oprava poškozených příspěvků a extrakce RAR/RAR5, takže dokončené stahování se objeví ve vaší knihovně připravené k použití.

Servarr-připravené REST API

Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a podobné nástroje předávají NZB přímo prostřednictvím dobře podporovaného JSON-RPC API.

Výkonné následné zpracování

Skripty háčků v každé fázi stahování vám umožňují spustit skenování knihovny médií, oznámení, překódování nebo jakýkoli vlastní pracovní postup podle kategorie.

Responzivní webové uživatelské rozhraní

Přehledné rozhraní prohlížeče se správou front, statistikami pro každý server a plným přístupem ke konfiguraci – funguje hladce na stolních počítačích a mobilních zařízeních.

Proč provozovat NZBGet u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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