Nasaďte Odysseus: instalace jedním kliknutím.
Vlastní AI pracovní prostor pro chat, agenty, hloubkový výzkum, paměť, dokumenty a e-mail — vše běží na vašem vlastním VPS.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Odysseus vytvořit
Odysseus je open-source AI pracovní prostor, který umisťuje nástroje pro chat, agenty, výzkum a psaní, které byste očekávali od ChatGPT nebo Claude, na váš vlastní server. Sdružuje trvalý chat s jakýmkoli lokálním modelem nebo modelem přes API, prostředí pro agenty postavené na open-source kódu, hloubkový vícestupňový výzkum, Kuchařku modelů s doporučeními s ohledem na hardware, a navíc editor dokumentů, Poznámky, Úkoly, kalendář CalDAV a schránku IMAP/SMTP s tříděním pomocí AI.
Vlastní hostování Odyssea na vašem VPS udržuje každou konverzaci, dokument, embedding a e-mail zcela na vaší vlastní infrastruktuře. Přinášíte si vlastní API klíče pro OpenAI, OpenRouter nebo jakýkoli kompatibilní koncový bod, zatímco trvalá paměť a dovednosti se časem vyvíjejí bez poplatků za uživatele nebo závislosti na dodavateli.
Hlavní funkce Odysseus
Chatujte s jakýmkoli modelem
Připojte vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI nebo jakýkoli koncový bod kompatibilní s OpenAI z jednoho jednotného chatovacího rozhraní.
Běh agenta
Agent založený na otevřeném kódu obsahuje nástroje pro MCP, web, soubory, shell, dovednosti a paměť, aby mohl provádět celé úkoly od začátku do konce.
Hluboký výzkum
Vícestupňové výzkumy shromažďují, čtou a syntetizují zdroje do vizuální zprávy, kterou můžete procházet a exportovat.
Modelová kuchařka
Skenuje dostupný hardware, doporučuje modely GGUF, FP8 a AWQ, které se skutečně hodí, poté je stáhne a obsluhuje jedním kliknutím.
Trvalá paměť a dovednosti
Vyhledávání vektorů a klíčových slov s podporou ChromaDB poskytuje agentovi dlouhodobou paměť a opakovaně použitelné dovednosti, které přežijí restarty.
Dokumenty, Poznámky a Pošta
Vícepanelový editor markdown, poznámky, úkoly, kalendář CalDAV a schránka IMAP/SMTP s tříděním pomocí AI v jednom pracovním prostoru.
Proč provozovat Odysseus u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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