Nasazení LDAP Account Manageru jedním kliknutím.
Webové rozhraní pro správu uživatelů, skupin a objektů v adresáři OpenLDAP prostřednictvím přívětivého uživatelského rozhraní prohlížeče.
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Co všechno můžete s produktem LDAP Account Manager vytvořit
LDAP Account Manager (LAM) je vyspělé, open-source webové rozhraní pro správu účtů uložených v adresáři LDAP. Namísto úprav souborů LDIF nebo potýkání se s příkazy ldapsearch a ldapmodify spravují správci uživatele Unix a Samba, skupiny, hostitele, záznamy DHCP, účty Kopano a rozšíření Asterisk prostřednictvím prohlížeče. LAM rozumí nejběžnějším schématům LDAP ihned po instalaci a dodává editory s podporou typů pro každé z nich.
Tato šablona sdružuje LAM společně s adresářovým serverem OpenLDAP, takže celý identitní stack běží na jediném VPS za Traefik HTTPS. Vlastní hostování LAM udržuje pověření adresáře, členství ve skupinách a identitní data uvnitř vaší vlastní infrastruktury bez závislosti na poskytovatelích identit třetích stran nebo poplatcích za SaaS na uživatele.
Hlavní funkce LDAP Account Manager
Administrační rozhraní v prohlížeči
Spravujte uživatele, skupiny, hostitele a další objekty LDAP prostřednictvím webového rozhraní s kartami namísto souborů LDIF a nástrojů příkazového řádku.
Sdružený OpenLDAP server
Dodává se s adresářem OpenLDAP předkonfigurovaným pro zvolený základní DN, takže nasazení poskytuje jak adresář, tak jeho uživatelské rozhraní pro správu.
Moduly typu účtu
Vestavěné editory pro unixové účty, domény Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, e-mailové aliasy a FreeRadius pokrývají většinu schémat adresářů bez vlastního kódu.
Import CSV a export PDF
Hromadné vytváření účtů z tabulek a generování tisknutelných PDF listů účtů pro nové zaměstnance přímo z dat adresáře.
Detailní řízení přístupu
Profily serveru, profily účtu a oprávnění na úrovni modulů vám umožňují delegovat části správy adresáře, aniž byste udělili plná administrátorská práva LDAP.
Vícejazyčné rozhraní
Přeloženo do více než dvanácti jazyků, aby administrativní týmy mohly pracovat ve svém preferovaném jazyce se stejným sdíleným adresářem.
Proč provozovat LDAP Account Manager u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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