Implementujte MicroBin jedním kliknutím.
Lehký samoobslužný pastebin a nástroj pro sdílení souborů v Rustu s QR kódy, vypršujícími texty a vestavěným zkracovačem URL.
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Co všechno můžete s produktem MicroBin vytvořit
MicroBin je malý, rychlý, plně vybavený pastebin a služba pro sdílení souborů napsaná v Rustu. Jediný binární soubor zajišťuje webové uživatelské rozhraní, nahrávání souborů, sdílení textu, zkracování URL a administrátorský panel – bez externí databáze, bez PHP runtime, bez rozsáhlého stromu závislostí. Výchozí nasazení je záměrně minimalistické, aby zůstalo použitelné i na malém VPS, a přesto pokrývá běžné případy použití, pro které si lidé hostují pastebin sami.
Hostování MicroBinu na vašem vlastním VPS udržuje sdílené úryvky, snímky obrazovky a krátké odkazy uvnitř vaší infrastruktury namísto veřejných služeb, které těží z dat o provozu nebo vkládají reklamy. Příspěvky mohou být chráněny heslem, nastaveny na smazání po přečtení, šifrovány na straně klienta nebo připnuty navždy, a každý příspěvek je dodáván s QR kódem a krátkou URL pro rychlé předání na mobilní zařízení.
Hlavní funkce MicroBin
Vkládání a nahrávání souborů
Sdílejte textové úryvky a nahrávejte soubory libovolného typu s omezením velikosti, automatickým zvýrazňováním syntaxe a náhledy přímo v textu.
Integrovaný zkracovač URL
Přeměňte dlouhé odkazy na krátké, značkové URL adresy hostované na vaší vlastní doméně, aniž byste museli zřizovat samostatnou službu pro zkracování odkazů.
Vypršení a jednorázové pasty
Zvolte výchozí doby platnosti, sémantiku „spálit po přečtení“ nebo připněte vložení natrvalo, abyste vyvážili uchovávání dat se soukromím.
Klientské šifrování
Volitelné šifrování na straně klienta zajišťuje, že server nikdy nevidí nešifrovaný text u citlivých úryvků sdílených pomocí heslové fráze.
QR kódy a administrátorské UI
Každá vložená položka získá QR kód pro předání do mobilu a administrátorský panel vám umožní procházet, upravovat nebo mazat jakoukoli vloženou položku z jedné obrazovky.
Jediný binární soubor Rust
Žádná externí databáze, žádný Redis, žádní pracovníci na pozadí – jen malý proces v Rustu, který běží pohodlně na nejmenších VPS plánech.
Proč provozovat MicroBin u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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