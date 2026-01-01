Sleva až 69 % na MicroBin

Implementujte MicroBin jedním kliknutím.

Lehký samoobslužný pastebin a nástroj pro sdílení souborů v Rustu s QR kódy, vypršujícími texty a vestavěným zkracovačem URL.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte MicroBin jedním kliknutím.

Vyberte si VPS balíček pro MicroBin

68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem MicroBin vytvořit

MicroBin je malý, rychlý, plně vybavený pastebin a služba pro sdílení souborů napsaná v Rustu. Jediný binární soubor zajišťuje webové uživatelské rozhraní, nahrávání souborů, sdílení textu, zkracování URL a administrátorský panel – bez externí databáze, bez PHP runtime, bez rozsáhlého stromu závislostí. Výchozí nasazení je záměrně minimalistické, aby zůstalo použitelné i na malém VPS, a přesto pokrývá běžné případy použití, pro které si lidé hostují pastebin sami.

Hostování MicroBinu na vašem vlastním VPS udržuje sdílené úryvky, snímky obrazovky a krátké odkazy uvnitř vaší infrastruktury namísto veřejných služeb, které těží z dat o provozu nebo vkládají reklamy. Příspěvky mohou být chráněny heslem, nastaveny na smazání po přečtení, šifrovány na straně klienta nebo připnuty navždy, a každý příspěvek je dodáván s QR kódem a krátkou URL pro rychlé předání na mobilní zařízení.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce MicroBin

Vkládání a nahrávání souborů

Sdílejte textové úryvky a nahrávejte soubory libovolného typu s omezením velikosti, automatickým zvýrazňováním syntaxe a náhledy přímo v textu.

Integrovaný zkracovač URL

Přeměňte dlouhé odkazy na krátké, značkové URL adresy hostované na vaší vlastní doméně, aniž byste museli zřizovat samostatnou službu pro zkracování odkazů.

Vypršení a jednorázové pasty

Zvolte výchozí doby platnosti, sémantiku „spálit po přečtení“ nebo připněte vložení natrvalo, abyste vyvážili uchovávání dat se soukromím.

Klientské šifrování

Volitelné šifrování na straně klienta zajišťuje, že server nikdy nevidí nešifrovaný text u citlivých úryvků sdílených pomocí heslové fráze.

QR kódy a administrátorské UI

Každá vložená položka získá QR kód pro předání do mobilu a administrátorský panel vám umožní procházet, upravovat nebo mazat jakoukoli vloženou položku z jedné obrazovky.

Jediný binární soubor Rust

Žádná externí databáze, žádný Redis, žádní pracovníci na pozadí – jen malý proces v Rustu, který běží pohodlně na nejmenších VPS plánech.

Proč provozovat MicroBin u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

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Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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