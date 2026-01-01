Implementujte Big-AGI s instalací jedním kliknutím.
Profesionální více-modelový AI pracovní prostor podporující 500+ modelů napříč 20+ poskytovateli s vestavěným paralelním porovnáním modelů.
Vyberte si VPS balíček pro Big-AGI
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Big-AGI vytvořit
Big-AGI je open-source pracovní prostor s AI, vytvořený pro profesionály, kteří potřebují seriózní kontrolu nad svými interakcemi s AI. Připojte si vlastní klíče API pro OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral a více než 15 dalších poskytovatelů, abyste získali přístup k více než 500 modelům z jediného rozhraní – bez přirážek zprostředkovatelů a bez poplatků za předplatné platformy nad rámec toho, co platíte přímo svým poskytovatelům.
Jeho charakteristická funkce Beam spouští stejný prompt napříč více modely současně a inteligentně slučuje nejlepší odpovědi, čímž výrazně snižuje halucinace u úkolů s vysokými sázkami. Vlastní hostování na vašem vlastním VPS udržuje každou konverzaci a klíč API zcela soukromé, s volitelnou základní autentizací HTTP pro zabezpečení týmového přístupu.
Hlavní funkce Big-AGI
Beam Multi-Model
Spouštění jakéhokoli promptu napříč několika modely umělé inteligence paralelně a slučování nejlepších odpovědí – snižuje halucinace u složitých nebo vysoce rizikových úkolů.
500+ modelů
Připojte OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter a 15+ dalších poskytovatelů prostřednictvím jednoho rozhraní pomocí vlastních API klíčů.
Soukromí s lokální prioritou
Konverzace a nastavení jsou uloženy v prohlížeči, nikoli na serveru – vaše data nikdy neopustí vaši vlastní infrastrukturu.
Vyhledávání na webu a citace
Hledejte na webu v jakémkoli chatu a získejte odpovědi s citacemi zdrojů, poháněné Google Custom Search nebo jinými nakonfigurovanými poskytovateli.
Řízení přístupu
Chraňte svou self-hostovanou instanci pomocí HTTP Basic Auth, aby pouze autorizovaní uživatelé mohli přistupovat k vašim API klíčům a historii konverzací.
Proč provozovat Big-AGI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.