Implementujte Firefox s jednoklikovou instalací.
Self-hostovaný prohlížeč Firefox dostupný z jakéhokoli zařízení prostřednictvím webového rozhraní, s trvalými záložkami, rozšířeními a nastaveními.
Vyberte si VPS balíček pro Firefox
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Firefox vytvořit
Firefox v Dockeru spouští plnohodnotný prohlížeč na vašem VPS a streamuje jej do jakéhokoli moderního webového prohlížeče prostřednictvím webového GUI. To vám poskytuje izolované prostředí pro prohlížení, které chrání vaše místní zařízení, maskuje vaši domácí IP adresu a umožňuje vám udržovat svůj konzistentní profil prohlížení — doplněný o záložky, hesla a rozšíření — dostupný odkudkoli na světě.
Vlastní hostování Firefoxu na vašem VPS znamená, že vaše relace prohlížení nejsou nikdy zpracovávány komerční službou vzdálené plochy, což dává bezpečnostním výzkumníkům, uživatelům dbajícím na soukromí a vzdáleným týmům soukromý, vždy dostupný prohlížeč pod jejich vlastní kontrolou.
Hlavní funkce Firefox
Izolované prohlížecí prostředí
Procházejte z IP adresy VPS namísto vašeho místního připojení, čímž chráníte svůj místní systém před webovými hrozbami a maskujete svou domácí adresu.
Trvalý profil
Záložky, historie, hesla a nainstalovaná rozšíření přežijí restarty kontejnerů, což vám pokaždé zajistí konzistentní prostředí prohlížeče.
Přístup z jakéhokoli zařízení
Otevřete vaši relaci prohlížeče v jakémkoli moderním webovém prohlížeči – bez nutnosti instalace softwaru nebo klienta VNC na přistupujícím zařízení.
Podpora rozšíření
Nainstalujte si jakýkoli doplněk pro Firefox, včetně blokátorů reklam, správců hesel a nástrojů pro ochranu soukromí, stejně jako byste to udělali u lokální instalace prohlížeče Firefox.
Streamování zvuku
Webový zvuk je ve výchozím nastavení povolen, abyste mohli přehrávat média, sledovat videa a používat webové hlasové aplikace prostřednictvím vzdálené relace.
Proč provozovat Firefox u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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