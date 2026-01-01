Implementujte Focalboard s instalací jedním kliknutím
Open-source nástroj pro správu projektů s Kanban nástěnkami, tabulkami, galeriemi a kalendářem pro týmy a jednotlivce.
Vyberte si VPS balíček pro Focalboard
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Focalboard vytvořit
Focalboard je open-source platforma pro správu projektů vyvinutá společností Mattermost jako self-hosted alternativa k Trello, Notion a Asana. Kombinuje intuitivní Kanban nástěnky s několika režimy zobrazení – tabulka, galerie a kalendář – takže můžete vizualizovat stejná projektová data v jakémkoli formátu, který nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Karty podporují vlastní vlastnosti, štítky, termíny a přílohy, přizpůsobují se jakémukoli typu projektu od softwarových sprintů po obsahové kalendáře.
Self-hosting Focalboardu na vašem VPS znamená neomezené nástěnky, karty a členy týmu za předvídatelnou cenu – žádné ceny za uživatele, žádná omezení počtu nástěnek a žádné riziko monetizace vašich projektových dat. Lehký backend SQLite nevyžaduje externí databázi, čímž udržuje nasazení a údržbu jednoduchou.
Hlavní funkce Focalboard
Více režimů zobrazení
Přepínejte mezi zobrazeními Kanban, tabulky, galerie a kalendáře stejných dat, aby to odpovídalo tomu, jak přemýšlíte o svém projektu.
Vlastní vlastnosti
Přidejte vlastní pole, štítky, data a přiřazené osoby ke kartám, abyste přizpůsobili každou nástěnku svým specifickým požadavkům pracovního postupu.
Spolupráce v reálném čase
Více členů týmu může současně upravovat nástěnky, přičemž komentáře a @zmínky udržují komunikaci v kontextu.
Importovat z oblíbených nástrojů
Migrujte stávající projekty z Trello, Asana a Notion pomocí vestavěné funkce importu, abyste se vyhnuli začínání od nuly.
Šablony nástěnek
Předpřipravené šablony pro běžné typy projektů vám umožní nastavit novou nástěnku během několika sekund s již připravenou správnou strukturou.
Proč provozovat Focalboard u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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