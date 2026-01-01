Nasaďte Flipt pomocí instalace jedním kliknutím.
Platforma pro správu přepínačů funkcí s vlastním hostingem, která využívá Git-nativní úložiště a pokročilé možnosti cílení.
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Co všechno můžete s produktem Flipt vytvořit
Flipt je open-source platforma pro správu feature flagů, která dává vývojovým týmům úplnou kontrolu nad procesem vydávání. Umožňuje vám ukládat konfigurace flagů vedle vašeho kódu v Git repozitářích a integrovat se s pracovními postupy pro revizi kódu, které váš tým již používá. Webové rozhraní umožňuje vytváření flagů, definování uživatelských segmentů a konfiguraci postupné aktivace na základě procent dostupné všem v týmu bez nutnosti změn kódu nebo opětovného nasazení.
Vlastní hostování Fliptu na vašem VPS udržuje citlivou logiku feature flagů a data pro cílení na uživatele zcela ve vaší infrastruktuře, zajišťující soulad s bezpečnostními zásadami a eliminující závislost na dodavateli. Získáte stejné možnosti jako komerční služby pro feature flagy za zlomek nákladů.
Hlavní funkce Flipt
Git-nativní úložiště
Ukládejte konfigurace přepínačů funkcí ve vašich Git repozitářích, což vám poskytuje správu verzí, revizi kódu a historii auditů pro každou změnu.
Pokročilé cílení
Definujte uživatelské segmenty s vlastními atributy, abyste mohli zavádět funkce konkrétním skupinám před plným vydáním.
Procentuální zavádění
Postupně uvolňujte funkce pro určité procento uživatelů, čímž snížíte riziko a umožníte rozhodování na základě dat před úplným nasazením.
REST a gRPC API
Komplexní API a klientské sady SDK pro oblíbené jazyky umožňují libovolné aplikaci vyhodnocovat příznaky s minimální latencí.
Podpora více prostředí
Spravujte samostatné konfigurace příznaků pro vývojové, testovací a produkční prostředí z jedné instance.
Proč provozovat Flipt u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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