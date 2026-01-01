Nasaďte MariaDB jedním kliknutím.
Open-source relační databáze a přímá náhrada MySQL, které důvěřují miliony nasazení po celém světě.
Vyberte si VPS balíček pro MariaDB
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem MariaDB vytvořit
MariaDB je jednou z nejrozšířenějších relačních databází na světě, vytvořená původními vývojáři MySQL, aby zůstala trvale open source. Nabízí plnou shodu s ACID, kompatibilitu s MySQL, více úložných enginů a podnikové funkce, jako je Galera Cluster pro vysokou dostupnost – což z ní činí pevný základ pro webové aplikace, SaaS platformy a datové úlohy jakékoli velikosti.
Provozování MariaDB na vašem vlastním VPS vám poskytuje vyhrazené databázové zdroje, přímou kontrolu nad konfigurací a laděním a sdílený databázový server přístupný všem vašim aplikacím – bez režie a cen za jednotlivé zdroje u spravovaných databázových služeb.
Hlavní funkce MariaDB
Kompatibilita s MySQL
Přímá náhrada za MySQL znamená, že stávající aplikace, ovladače a nástroje fungují bez změn kódu.
ACID transakce
Plná transakční podpora s InnoDB zajišťuje integritu dat pro aplikace, které si nemohou dovolit nekonzistentní stav.
Galera Cluster
Integrovaná multi-master replikace pro nasazení s vysokou dostupností, která vyžadují databázové operace bez výpadků.
Více úložných enginů
Vyberte si z InnoDB, Aria, ColumnStore a dalších, abyste úložný engine přizpůsobili každému typu zátěže.
JSON a Prostorová data
Nativní datový typ JSON a prostorové indexy podporují moderní datové modely aplikací vedle tradičních relačních dat.
Proč provozovat MariaDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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