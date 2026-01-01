Můžete implementovat jedním kliknutím.
Open-source aplikace pro osobní finance a správu majetku, která uchovává vaše finanční data zcela na vašem serveru.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Maybe vytvořit
Maybe je plně open-source platforma pro osobní finance a správu majetku, původně vytvořená jako startup podporovaný rizikovým kapitálem a později vydaná pod licencí AGPLv3. Sjednocuje bankovní účty, investiční portfolia, nemovitosti a závazky v jednom přehledu se sledováním čistého jmění, kategorizací transakcí a plánováním rozpočtu. Volitelná integrace OpenAI přidává finanční přehledy s podporou AI, aniž by je činila povinnými.
Nasazení Maybe na vašem vlastním VPS znamená, že vaše citlivá finanční data nikdy neprocházejí servery třetích stran, vyhnete se opakovaným poplatkům za SaaS a zachováte si plné možnosti exportu a přizpůsobení, které komerční platformy omezují.
Hlavní funkce Maybe
Sledování čistého jmění
Sjednocení všech účtů a aktiv na jednom řídicím panelu s historickými trendy a podporou více měn.
Investiční portfolio
Sledujte akcie, kryptoměny a další investice s automatickou synchronizací z hlavních makléřských společností a aktualizacemi v reálném čase.
Kategorizace transakcí
Chytrá pravidla a volitelná automatizace s podporou AI klasifikují výdaje, aby rozpočty zůstaly přesné bez ručního zásahu.
Úplné soukromí dat
Finanční data jsou uložena pouze na vašem VPS – žádný přístup třetích stran, žádná analýza reklamy, žádné poplatky za předplatné SaaS.
AI Finanční poznatky
Přineste svůj vlastní klíč API OpenAI k odemknutí konverzačního finančního poradenství a automatizovaných návrhů kategorizace.
Proč provozovat Maybe u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.