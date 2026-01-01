Implementujte SillyTavern instalací na jedno kliknutí.
LLM frontend pro pokročilé uživatele, který sjednocuje desítky textových, obrazových a hlasových AI backendů do jediného chatovacího rozhraní.
Vyberte si VPS balíček pro SillyTavern
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SillyTavern vytvořit
SillyTavern je open-source lokální rozhraní, které umožňuje pokročilým uživatelům chatovat s AI postavami napříč prakticky každým hlavním LLM backendem, včetně OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI a lokálně hostovaných modelů. Na rozdíl od chatovacích aplikací specifických pro dodavatele se zaměřuje na konverzace řízené postavami, dlouhé hraní rolí a kreativní psaní, s hlubokou kontrolou nad prompty, parametry vzorkování a zpracováním kontextu.
Vlastní hostování SillyTavern na svém vlastním VPS udržuje každý chatový záznam, kartu postavy a lorebook soukromý pro váš účet, umožňuje vám volně měnit poskytovatele a odstraňuje omezení konverzací a obsahové filtry uložené hostovanými alternativami. API klíče pro externí modely zůstávají na vašem serveru, namísto toho, aby byly vloženy do uživatelského rozhraní třetí strany.
Hlavní funkce SillyTavern
Vícebackendová podpora
Propojte OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI a lokální modelové servery prostřednictvím jednoho rozhraní, aniž byste museli používat samostatné klienty pro každého poskytovatele.
Karty postav
Importujte, upravujte a sdílejte karty postav vložené do PNG s personami, ukázkovými dialogy a osobnostními rysy, které zajišťují konzistentní odpovědi v rámci postavy.
Skupinové chaty
Veďte konverzace s více postavami AI v jednom vlákně, s konfigurovatelným pořadím tahů a nastavením generování pro každou postavu pro větvené příběhy.
Informace o světě a knihy o historii
Vkládejte základní příběh, detaily o lokaci a opakující se fakta do výzvy pouze tehdy, když se objeví relevantní klíčová slova, čímž udržujete kontextová okna efektivní u dlouhých příběhů.
Ekosystém rozšíření
Zapojte generování obrázků přes Stable Diffusion nebo ComfyUI, hlasy pro převod textu na řeč, shrnování, vektorové úložiště a desítky komunitních rozšíření.
Plná kontrola promptu
Upravovat systémové výzvy, šablony instrukcí, parametry vzorkovače a formátování kontextu přímo, čímž pokročilým uživatelům poskytnete stejnou kontrolu, jakou by získali z nezpracovaného API.
Proč provozovat SillyTavern u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.