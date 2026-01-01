Nasaďte ESPHome jedním kliknutím.
Systém pro správu firmwaru řízený YAML pro mikrokontroléry ESP8266 a ESP32 s webovým ovládacím panelem a bezdrátovými aktualizacemi.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ESPHome vytvořit
ESPHome je open-source systém, který pomocí jednoduchých konfiguračních souborů YAML promění mikrokontroléry ESP8266 a ESP32 v chytrá domácí zařízení. Není vyžadováno žádné programování v C++ – senzory, přepínače a displeje definujete v YAML a ESPHome automaticky zkompiluje a nahraje optimalizovaný firmware.
Nativně se integruje s Home Assistantem a podporuje MQTT pro kompatibilitu s jakoukoli automatizační platformou.
Provozování ESPHome na VPS poskytuje nepřetržitou správu zařízení a vzdálenou kompilaci firmwaru, která je dostupná odkudkoli. Vaše konfigurace zařízení jsou centrálně uložené a zálohované a aktualizace OTA lze spustit, aniž byste byli v lokální síti, kde se fyzická zařízení nacházejí.
Hlavní funkce ESPHome
Konfigurace YAML
Definujte chování zařízení ESP v jednoduchých souborech YAML s automatickou validací – nejsou potřeba znalosti C++ ani nastavení IDE.
Bezdrátové aktualizace
Bezdrátově odesílejte aktualizace firmwaru na všechna vaše zařízení ESP bez fyzického přístupu, což usnadňuje údržbu velkých nasazení.
Integrace Home Assistant
Nativní integrace API s Home Assistant umožňuje okamžité rozpoznání zařízení a lokální ovládání s nulovou latencí bez závislosti na cloudu.
500+ komponent
Podpora stovek senzorů, displejů, LED ovladačů a akčních členů znamená, že lze integrovat téměř jakýkoli hardware ihned po vybalení.
Protokolování v reálném čase
Streamujte živé protokoly zařízení přímo ve webovém ovládacím panelu pro rychlé řešení problémů a monitorování hodnot ze senzorů během vývoje.
Proč provozovat ESPHome u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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