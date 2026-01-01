Nasaďte Stump s instalací na jedno kliknutí.
Vlastní hostovaný server pro komiksy, manga a e-knihy s podporou OPDS, synchronizací e-čteček a vestavěnou webovou čtečkou.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Stump vytvořit
Stump je rychlý, open-source mediální server pro komiksy, mangu a e-knihy, postavený v Rustu. Uspořádává vaše knihovny EPUB, PDF, CBZ a CBR do prohledávatelného webového rozhraní s vestavěnou čtečkou a zpřístupňuje katalog OPDS, takže jakákoli kompatibilní e-čtečka nebo aplikace může streamovat vaši sbírku přímo. Synchronizace Kobo a KoReader udržuje postup čtení synchronizovaný napříč zařízeními bez nutnosti ručních záložek.
Vlastní hostování Stumpu na vašem VPS znamená, že celá vaše knihovna je přístupná z jakéhokoli zařízení, kdekoli, aniž byste museli nahrávat soubory na cloudovou službu třetí strany. Server založený na Rustu běží na minimálních zdrojích, což jej činí praktickým i na základních plánech VPS.
Hlavní funkce Stump
Podpora EPUB, PDF, CBZ/CBR
Čtěte komiksy, mangu, PDF a e-knihy přímo v prohlížeči s responzivní vestavěnou čtečkou optimalizovanou pro každý formát.
Podpora katalogu OPDS
Zpřístupněte svou knihovnu prostřednictvím OPDS a OPDS Page Streaming, aby jakákoli kompatibilní aplikace — Moon+ Reader, Kybook, Panels — mohla procházet a streamovat vaši sbírku.
Synchronizace Kobo a KoReader
Synchronizujte průběh čtení a záložky s e-čtečkami Kobo a KoReader automaticky, udržujte svou pozici konzistentní napříč všemi zařízeními.
Detailní řízení přístupu
Spravujte více uživatelských účtů s oprávněními založenými na rolích, která určují, ke kterým knihovnám má každý uživatel přístup a co může upravovat.
Kolekce a seznamy ke čtení
Organizujte série do kolekcí a vytvářejte seřazené seznamy ke čtení, které provedou čtenáře vícedílnými sériemi nebo crossoverovými příběhy.
Proč provozovat Stump u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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