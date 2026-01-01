Nasaďte Zen: instalace na jedno kliknutí.
Minimalistická samoobslužná aplikace pro psaní poznámek s podporou Markdownu, plnotextovým vyhledáváním BM25 a offline přístupem PWA.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Zen vytvořit
Zen je minimalistická, self-hostovaná aplikace pro správu poznámek, vytvořená jako jediný lehký Go binární soubor, která používá pouze asi 20 MB paměti. Poznámky jsou uloženy jako markdown v SQLite s fulltextovým vyhledáváním BM25, organizací založenou na štítcích, zvýrazňováním syntaxe bloků kódu a klávesovými zkratkami pro rychlou navigaci.
Self-hosting Zen na VPS udržuje všechny poznámky soukromé na vaší vlastní infrastruktuře, bez poplatků za cloudovou synchronizaci nebo přístupu třetích stran. Podpora offline PWA znamená, že poznámky jsou dostupné i bez připojení k internetu, a minimální nároky na zdroje umožňují Zen pohodlně provozovat vedle dalších služeb na malém VPS.
Hlavní funkce Zen
Poznámky k Markdownu
Pište poznámky ve standardním Markdownu s podporou bloků kódu, zkratkami pro formátování a čistým režimem náhledu.
BM25 plnotextové vyhledávání
Okamžitě najděte poznámky pomocí fulltextového vyhledávání s hodnocením BM25, které vrací nejrelevantnější výsledky jako první.
Organizace štítků
Organizujte své poznámky pomocí štítků pro flexibilní kategorizaci bez pevných hierarchií složek.
Offline PWA
Nainstalujte Zen jako progresivní webovou aplikaci pro offline přístup k vašim poznámkám bez připojení k internetu.
Minimální využití zdrojů
Postaven jako jediný binární soubor Go, využívající přibližně 20 MB RAM, Zen běží efektivně i na těch nejmenších VPS vedle dalších služeb.
Proč provozovat Zen u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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