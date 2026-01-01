Implementujte Imaginary jedním kliknutím.
Rychlá, škálovatelná HTTP mikroslužba pro vysoce výkonné zpracování obrazu, využívající libvips.
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Co všechno můžete s produktem Imaginary vytvořit
Imaginary je open-source HTTP mikroslužba napsaná v Go, která provádí vysoce výkonné operace zpracování obrazu, jako je změna velikosti, oříznutí, otočení, vodoznak, převod formátu a chytré ořezávání. Díky podpoře libvips zpracovává obrázky několikrát rychleji než ImageMagick nebo GraphicsMagick a zároveň spotřebovává výrazně méně paměti.
Vlastní hostování Imaginary na vašem VPS vám poskytuje soukromou službu zpracování obrazu s nízkou latencí pro vaše vlastní webové stránky, mobilní aplikace a pipeline, bez poplatků za požadavek a bez vystavení dat třetím stranám. Je připravena k integraci prostřednictvím jednoduchého HTTP API a podporuje autorizaci pomocí API klíče, podepisování URL, omezování (throttling) a CORS pro bezpečné veřejné vystavení.
Hlavní funkce Imaginary
výkon libvips
Zpracovávejte obrázky JPEG, PNG, WEBP, HEIF a TIFF až 8x rychleji než ImageMagick s nízkou spotřebou paměti.
Pokročilé operace s obrázky
Změna velikosti, oříznutí, chytré oříznutí, otočení, přiblížení, vodoznak, rozostření a převod formátů prostřednictvím jediného HTTP koncového bodu pro každou operaci.
Transformace pipeline
Zřetězte několik nezávislých transformací obrázků v jednom HTTP požadavku k vykreslení odvozených verzí bez zbytečných zpátečních cest.
API klíč a podepisování URL
Chraňte službu pomocí autorizace klíčem API a podpisů URL HMAC, abyste zabránili zneužití při vystavení veřejným klientům.
Omezení souběžnosti
Vestavěný HTTP omezovač omezuje souběžné požadavky za sekundu, aby udržel službu responzivní při velkém provozu.
Vzdálené zdroje URL
Načtěte a zpracujte obrázky přímo ze vzdálených HTTP zdrojů nebo z připojeného lokálního adresáře pomocí parametrů dotazu.
Proč provozovat Imaginary u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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