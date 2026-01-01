Nasaďte OpenObserve jedním kliknutím.
Jednotná platforma pro pozorovatelnost pro logy, metriky, trasování a dashboardy – cenově efektivní samoobslužná alternativa k Datadog a Splunk.
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Co všechno můžete s produktem OpenObserve vytvořit
OpenObserve (O2) je cloudová platforma pro pozorovatelnost postavená v Rustu, která sjednocuje správu logů, monitorování metrik, distribuované trasování a monitorování skutečných uživatelů v jediném odlehčeném nasazení. Díky použití sloupcového úložiště Parquet s nativní podporou S3 poskytuje náklady na úložiště až 140krát nižší než Elasticsearch při zachování srovnatelného nebo lepšího výkonu dotazů.
Na rozdíl od vícesložkových sad pro pozorovatelnost, které vyžadují samostatné nástroje pro logy, metriky a trasování, se OpenObserve dodává jako jediný binární soubor s vestavěnou databází. Vlastní hostování na VPS dává technickým a provozním týmům úplnou kontrolu nad jejich telemetrickými daty — žádné licencování na uživatele, žádné poplatky za odchozí data a žádný přístup třetích stran k citlivým metrikám infrastruktury, chybovým logům nebo datům uživatelských relací.
Hlavní funkce OpenObserve
Jednotná pozorovatelnost
Logy, metriky, distribuované trasování a monitorování skutečných uživatelů – vše v jedné platformě. Není třeba spojovat samostatné nástroje ani udržovat více integrací.
Parquet úložiště
Sloupcový formát Parquet s nativním úložištěm S3 snižuje náklady na ukládání dat až 140krát ve srovnání s Elasticsearch, díky čemuž je pozorovatelnost v petabajtovém měřítku ekonomicky životaschopná.
OpenTelemetry Nativní
Přijímá data prostřednictvím standardu OpenTelemetry, bez nutnosti agentů specifických pro dodavatele nebo proprietárních SDK pro logy, metriky nebo trasování.
SQL a PromQL dotazy
Dotazujte se na logy a trasování pomocí SQL a na metriky pomocí PromQL – známé jazyky, které eliminují potřebu učit se proprietární syntaxi dotazů.
Integrované dashboardy
Předpřipravené šablony řídicích panelů a vizuální nástroj pro tvorbu řídicích panelů poskytují okamžitý přehled o infrastruktuře, výkonu aplikací a chybovosti.
Proč provozovat OpenObserve u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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