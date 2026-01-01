Implementujte Smocker jedním kliknutím.
Jednoduchý a efektivní HTTP mock server a proxy s vestavěným administrátorským uživatelským rozhraním pro testování a ladění API.
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Co všechno můžete s produktem Smocker vytvořit
Smocker je open-source HTTP mock server a proxy vytvořený pro inženýry, kteří potřebují realistické, deterministické API odpovědi během vývoje a testování. Vývojáři definují mock endpointy deklarativně v YAML nebo JSON, přehrávají scénáře a kontrolují každý příchozí požadavek v živém administrátorském rozhraní, aniž by museli psát jakýkoli propojovací kód.
Vlastní hostování Smockeru na vašem VPS poskytuje týmům sdílené mockovací prostředí pro integrační testy, ověřování kontraktů a dema, s plnou kontrolou nad síťovým přístupem, zaznamenaným provozem a zárukami dostupnosti, které veřejné mockovací služby nemohou nabídnout.
Hlavní funkce Smocker
Deklarativní mocky
Definujte HTTP odpovědi v YAML nebo JSON s porovnávači požadavků, dynamickými šablonami a uspořádanými scénáři pro předvídatelné testovací běhy.
Živé administrátorské UI
Kontrolujte každý příchozí požadavek, prohlížejte spárované makety a resetujte stav z panelu v prohlížeči, vytvořeného pro rychlou zpětnou vazbu.
Proxy a záznam
Přeposílejte nespárované požadavky na skutečný upstream a zachycujte odpovědi jako opakovaně použitelné mocky pro offline testování.
Relace a historie
Seskupte volání do pojmenovaných relací pro izolaci testovacích běhů, přehrávání provozu a porovnání chování napříč verzemi.
Ovládání REST API
Spravujte mocky, relace a historii programově z CI pipeline pomocí kompletního REST API.
Lehký kontejner
Jediný binární soubor Go, zabalený jako malý obraz Dockeru, se spustí v milisekundách a běží pohodlně na jakémkoli tarifu VPS.
Proč provozovat Smocker u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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