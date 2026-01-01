Implementujte Gokapi pomocí instalace jedním kliknutím.
Lehký samoobslužný server pro sdílení souborů s odkazy s omezenou platností, ochranou heslem a volitelným S3 backendem.
Vyberte si VPS balíček pro Gokapi
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Gokapi vytvořit
Gokapi je open-source samoobslužný server pro sdílení souborů, modelovaný podle nyní ukončené služby Firefox Send. Umožňuje vám nahrávat soubory prostřednictvím webového rozhraní a vydávat krátké, vypršující odkazy ke stažení — ideální pro jednorázové sdílení, kde příjemce nemá účet na vaší platformě. Úložištěm může být lokální disk nebo jakýkoli S3-kompatibilní bucket a každý odkaz podporuje konfigurovatelnou dobu platnosti, limity stahování a volitelná hesla.
Vlastní hostování Gokapi na vašem vlastním VPS udržuje sdílený obsah a protokoly přístupu příjemců uvnitř vaší vlastní infrastruktury, namísto nahrávací služby SaaS. Jediný Go binární soubor má minimální nároky a na rozdíl od veřejných platforem pro sdílení souborů neexistují žádné inzerované kanály pro hlášení zneužití — pouze lidé, kterým pošlete odkaz, mohou vidět, co jste nahráli.
Hlavní funkce Gokapi
Odkazy s omezenou platností
Každý nahraný soubor získá krátkou URL adresu s konfigurovatelnou dobou platnosti podle času nebo počtu stažení, takže odkazy přestanou fungovat poté, co si je příjemce stáhne.
Odkazy chráněné heslem
Volitelně omezte stahování pomocí hesla pro každý odkaz, takže ani uniklé URL adresy nelze otevřít bez znalosti hesla.
Lokální nebo S3 úložiště
Ukládejte soubory na lokální svazek nebo nasměrujte Gokapi na jakýkoli S3-kompatibilní bucket (AWS, Backblaze, MinIO) pro elastické, trvanlivé úložiště.
Koncové šifrování
Volitelné šifrování na straně klienta zajišťuje, že server nikdy neuvidí čistý text u nahrávaných souborů sdílených prostřednictvím jednorázových end-to-end šifrovaných odkazů.
Víceuživatelské účty
Vytvořte samostatné uživatelské účty, aby více zaměstnanců nebo členové rodiny sdíleli jednu instanci s oddělenými historií nahrávání.
API a CLI
Nahrávejte programově prostřednictvím REST API nebo oficiálního CLI pro doručování artefaktů sestavení, balíčků protokolů a výstupů automatizace.
Proč provozovat Gokapi u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.