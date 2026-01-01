Implementujte Movary jedním kliknutím.
Sledovač historie sledování filmů s vlastním hostingem, s funkcí scrobbling pro Plex, Jellyfin, Emby a Trakt a bohatými statistikami.
Vyberte si VPS balíček pro Movary
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Movary vytvořit
Movary je bezplatná webová aplikace s otevřeným zdrojovým kódem, vytvořená speciálně pro filmové nadšence, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad svou historií sledování. Stahuje metadata z The Movie Database a IMDb, sleduje každé přehrání s časovými razítky a hodnoceními a zobrazuje podrobné statistiky o hercích, režisérech, žánrech, jazycích a desetiletích, které formují váš vkus.
Vlastní hostování Movary na VPS udržuje vaši historii sledování soukromou a přenosnou, s importy z Trakt, Letterboxd a Netflix, plus automatické scrobbling z Plex, Jellyfin, Emby a Kodi. Na rozdíl od komerčních trackerů neexistuje žádné cílení reklam, žádné ceny za uživatele a vaše data o sledování nikdy neopustí váš server.
Hlavní funkce Movary
Plex a Jellyfin scrobbling
Automaticky zaznamenává každý zhlédnutý film v Plexu, Jellyfinu, Emby nebo Kodi bez ručního označování přehrání.
Podrobné statistiky sledování
Podívejte se na své nejlepší herce, režiséry, žánry, jazyky a dekády pomocí grafů, které vizualizují, jak se váš vkus vyvíjí v průběhu času.
Trakt a Letterboxd import
Přeneste si stávající historii sledování z Traktu, Letterboxdu nebo Netflixu hned první den, namísto abyste začínali od nuly.
Hodnocení a osobní poznámky
Ohodnoťte každý film osobním hodnocením a poznámkami, abyste si znovu vybavili obraz filmů, které jste již viděli.
Instalovatelná webová aplikace
Nainstalujte Movary jako progresivní webovou aplikaci do telefonů a na počítače pro nativní pocit bez obchodu s aplikacemi.
Víceuživatelská podpora
Sdílejte jeden server s přáteli nebo rodinou, přičemž každý profil, s vlastním seznamem sledovaných položek, hodnoceními a statistikami, zůstane plně izolovaný.
Proč provozovat Movary u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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