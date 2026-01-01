Nasaďte Sharkey s instalací jedním kliknutím
Federativní mikroblogovací server založený na Misskey s vylepšeným výkonem, podporou Mastodon API a moderním UX.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Sharkey vytvořit
Sharkey je fork Misskey, který vychází z upstreamu a poskytuje uhlazený sociální zážitek pro fediverse. Nativně podporuje ActivityPub, takže vaše komunita může sledovat a interagovat s účty na Mastodonu, Pleromě, Akkoma, Pixelfedu a se zbytkem federované sítě bez jakýchkoli mostů.
Ve srovnání s upstream Misskey přidává Sharkey federované úpravy příspěvků, federovaná pozadí profilů, kompatibilitu s API klienta Mastodon a desítky vylepšení uživatelského rozhraní (UX) na základě zpětné vazby od komunity. Provozování Sharkey na vašem vlastním VPS udržuje vaši časovou osu, média a graf sledujících plně pod vaší kontrolou, aniž by vlastník platformy rozhodoval o tom, koho můžete oslovit.
Hlavní funkce Sharkey
Federace ActivityPub
Připojte se k Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed a každému dalšímu serveru ActivityPub, abyste dosáhli celého fediverse z vaší vlastní instance.
Mastodon API kompatibilní
Použijte libovolného klienta Mastodon třetí strany k publikování a procházení, zatímco stále využíváte funkce ve stylu Misskey pod kapotou.
Vlastní emoji a reakce
Nahrávejte vlastní emoji pro celý server a reagujte s nimi na jakýkoli příspěvek, čímž se časové osy promění ve výrazné konverzace nad rámec prostého textu.
Federovaná post-editace
Upravte své příspěvky po zveřejnění a nechte změnu čistě šířit do vzdálených instancí, s plně zachovanou historií úprav.
Antény a seznamy
Vytvořte antény založené na klíčových slovech a kurátorované seznamy uživatelů, abyste mohli filtrovat časové osy, sledovat témata a nikdy nezmeškali příspěvky, které jsou pro vás důležité.
Správa médií disku
Uspořádejte nahrané obrázky, videa a soubory na vestavěném Disku pomocí složek, vyhledávání a opětovného využití napříč příspěvky a prostředky profilu.
Proč provozovat Sharkey u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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